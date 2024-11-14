Майже 70 років переховувався у всіх на виду: один вид постійно фотографували, але ніхто його не помічав

Десятиліттями вчені вважали тварин вимерлими, поки не подивилися на фото уважно і не виявили, що вони нікуди не зникали.

Океан вкриває величезну площу поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості життя. Наука раз у раз відкриває нові види й втрачає деякі з них — це цілком природно. Куди цікавіше вважати вид вимерлим, попри те, що він постійно потрапляє на фото. Так сталося цього разу, пише IFLScience.

Йдеться про морських черв'яків Haplosyllis anthogorgicola, яких вважали вимерлими з 1956 року — відтоді їх офіційно не реєстрували. Розкрити цю таємницю допомогла громадянська наука і фото карликових морських коників, за якими десятиліттями спостерігали по всій центральній частині Індо-Пацифіки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Для авторів нового дослідження стало справжньою несподіванкою те, що вони виявили на фото, переглядаючи знімки, зроблені цивільними вченими. Відомо, що знімки були зроблені на коралових рифах, які є домівкою для карликових морських коників. Але це не все. Коралові рифи також вважають своїм домом і морські черв'яки, які десятиліттями вважалися вимерлими.

Під час дослідження вчені уважно вивчили фото і помітили на задньому плані морських черв'яків та їхні нори, що свідчить про те, що весь цей час, поки їх вважали вимерлими, вони насправді процвітали.

Вчені вважають, що одна з причин, через яку морські черв'яки так довго залишалися непоміченими, ймовірно, полягає в їхньому середовищі існування — на глибині від 15 до 40 метрів під товщею води, де умови досить неспокійні. У результаті підібратися так близько, щоб помітити крихітного морського черв'яка — не так вже й просто.

Морські черв'яки засвітилися на фото карликових морських коників Фото: Chloé Fourreau

Відомо, що фото, на яких видно морських черв'яків, було зроблено ще 2010 року і тварин можна помітити на трьох чвертях знімків карликових ковзанів — простими словами, вид вельми поширений.

Вивчення зображень відкрило нові можливості для розуміння ареалу проживання, середовища існування і поведінки черв'яків, оскільки часто здавалося, що вони сваряться з морськими кониками, які, можливо, намагалися їх з'їсти або, можливо, вкрасти їхню їжу.

Автори дослідження зазначають, що результати їхньої роботи також вказують на те, що нам, імовірно, слід бути уважнішими, вивчаючи фото того, що відбувається в океані.

Раніше Фокус писав про те, що істот віком 500 млн років назвали на честь піщаних черв'яків "Дюни".