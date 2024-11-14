Почти 70 лет скрывался у всех на виду: один вид постоянно фотографировали, но никто его не замечал

Десятилетиями ученые считали животных вымершими, пока не посмотрели на фото внимательно и не обнаружили, что они никуда не исчезали.

Океан покрывает огромную площадь поверхности Земли и является домом для невероятного количества жизни. Наука то и дело открывает новые виды и теряет некоторые из них — это вполне естественно. Куда любопытнее считать вид вымершим, несмотря на то, что он постоянно попадает на фото. Так произошло в этот раз, пишет IFLScience.

Речь идет о морских червях Haplosyllis anthogorgicola, которые считались вымершими с 1956 года — с тех пор их официально не регистрировали. Раскрыть эту тайну помогла гражданская наука и фото карликовых морских коньков, за которыми десятилетиями наблюдали по всей центральной части Индо-Пацифики.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для авторов нового исследования стало настоящей неожиданностью то, что они обнаружили на фото, просматривая снимки, сделанные гражданскими учеными. Известно, что снимки были сделаны на коралловых рифах, которые являются домом для карликовых морских коньков. Но это не все. Коралловые рифы также считают своим домом и морские черви, которые десятилетиями считались вымершими.

В ходе исследования ученые внимательно изучили фото и заметили на заднем плане морских червей и их норы, что свидетельствует о том, что все это время, пока их считали вымершими, они на самом деле процветали.

Ученые считают, что одна из причин, по которой морские черви так долго оставались незамеченными, вероятно, заключается в их среде обитания — на глубине от 15 до 40 метров под толщей воды, где условия весьма неспокойные. В результате подобраться так близко, чтобы заметить крохотного морского червя — не так уж и просто.

Морские черви засветились на фото карликовых морских коньков Фото: Chloé Fourreau

Известно, что фото, на которых видно морских червей, были сделаны еще в 2010 году и животных можно заметить на трех четвертях снимков карликовых коньков — простыми словами, вид весьма распространен.

Изучение изображений открыло новые возможности для понимания ареала обитания, среды обитания и поведения червей, поскольку часто казалось, что они ссорятся с морскими коньками, которые, возможно, пытались их съесть или, возможно, украсть их еду.

Авторы исследования отмечают, что результаты их работы также указывают на то, что нам, вероятно, следует быть внимательнее изучая фото того, что происходит в океане.

Ранее Фокус писал о том, что существ возрастом 500 млн лет назвали в честь песчаных червей "Дюны".