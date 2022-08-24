Ученые выяснили, что Солнце уничтожит Меркурий, Венеру и Землю: когда это случится

Сейчас наша звезда еще молода, генерирует тонны энергии и действует как источник света и тепла, но однажды эта же энергия заставит Солнце уничтожить Землю и другие планеты.

Все звезды умирают, поэтому вполне логично, что в какой-то момент наше Солнце, поддерживающее жизнь на Земле, тоже умрет, пишет BGR.

Как отмечают эксперты, когда это произойдет, наша звезда уничтожит Землю, Меркурий и Венеру, оставив всю Солнечную систему опустошенной.

Сейчас наша звезда еще молода, генерирует тонны энергии и действует как источник света и тепла, которые помогают поддерживать жизнь Земли и всех ее живых существ. Но однажды эта же энергия заставит Солнце уничтожить Землю и другие планеты.

Ученые уже давно подсчитали, что Солнце в течение следующих 5 миллиардов лет взорвется. В новом исследовании говорится, что когда это произойдет, Солнце уничтожит Меркурий, Венеру и Землю.

Однако степень этого разрушения неясна. Чтобы лучше понять, как Солнце уничтожит Землю, исследователи выполнили несколько трехмерных гидродинамических симуляций. Это помогло им лучше понять диапазон возможных результатов после того, как звезда, подобная Солнцу, поглотит планету. В результате эксперты пришли к выводу, что все сильно зависит от размера планеты и текущего состояния звезды.

Некоторые говорят, что из-за размера Земли она не будет полностью поглощена, как Меркурий и Венера. Однако Солнце все равно сделает Землю непригодной для жизни. А все потому, что когда Солнце войдет в фазу красного гиганта, оно потеряет весь свой водород. Когда это произойдет, его граница многократно расширится и поглотит все на своем пути.

В зависимости от точного результата, поглощенная планета может быть втянута на гораздо более узкую орбиту, которая полностью поглотит ее. Также исследователи не исключают и того, что из-за изменений появится возможность создать новый мир.

По оценкам специалистов, наше Солнце достигло середины своей жизни — примерно 4,57 миллиарда лет. Они также считают, что это является причиной продолжающейся солнечной активности, которую мы наблюдаем. Через 5 миллиардов лет оно начнет умирать. И когда это произойдет, вероятность того, что Солнце уничтожит Землю, очень высока.

Напомним, что ранее Фокус писал о том, что на Солнце зафиксировали странное пятно. Это пятно увеличилось за несколько дней аж в 10 раз, а его размеры сопоставимы с Землей.