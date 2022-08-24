Учені з'ясували, що Сонце знищить Меркурій, Венеру та Землю: коли це станеться

Зараз наша зірка ще молода, генерує тонни енергії та діє як джерело світла й тепла, але одного разу ця ж енергія змусить Сонце знищити Землю й інші планети.

Усі зірки помирають, тому цілком логічно, що в якийсь момент наше Сонце, яке підтримує життя на Землі, також помре, пише BGR.

Як зазначають експерти, коли це станеться, наша зірка знищить Землю, Меркурій і Венеру, залишивши всю Сонячну систему спустошеною.

Зараз наша зірка ще молода, генерує тонни енергії та діє як джерело світла й тепла, які допомагають підтримувати життя Землі та всіх її живих істот. Але одного разу ця ж енергія змусить Сонце знищити Землю й інші планети.

Учені вже давно підрахували, що Сонце протягом наступних 5 мільярдів років вибухне. У новому дослідженні говориться, що, коли це станеться, Сонце знищить Меркурій, Венеру та Землю.

Однак ступінь цієї руйнації незрозумілий. Щоб краще зрозуміти, як Сонце знищить Землю, дослідники виконали кілька тривимірних гідродинамічних симуляцій. Це допомогло їм краще зрозуміти діапазон можливих результатів після того, як зірка, подібна до Сонця, поглине планету. В результаті експерти дійшли висновку, що все залежить від розміру планети й поточного стану зірки.

Дехто каже, що через розмір Землі вона не буде повністю поглинена, як Меркурій і Венера. Однак Сонце все одно зробить Землю непридатною для життя. А все тому, що коли Сонце увійде у фазу червоного гіганта, воно втратить весь свій водень. Коли це станеться, його кордон багаторазово розшириться та поглине все на своєму шляху.

Залежно від точного результату поглинена планета може бути втягнута в набагато вужчу орбіту, яка повністю поглине її. Також дослідники не відкидають і те, що через зміни з'явиться можливість створити новий світ.

За оцінками фахівців, наше Сонце досягло середини свого життя — приблизно 4,57 мільярда років. Вони також вважають, що це є причиною сонячної активності, яку ми спостерігаємо. За 5 мільярдів років воно почне вмирати. І коли це станеться, ймовірність того, що Сонце знищить землю, дуже висока.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, що на Сонці зафіксували дивну пляму. Ця пляма збільшилася за кілька днів аж у 10 разів, а її розміри можна порівняти з Землею.