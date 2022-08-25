В Гонконге тестируют новый вид уличного освещения: жуткое свечение спасает жизни пешеходам

Власти заметили, что увлеченные смартфонами люди, чаще попадают в ДТП — новое красное свечение призвано отвлечь от экрана телефона.

Ученые пришли к выводу, что рост популярности смартфонов грозит человечеству не только синдромом "техношеи" (преждевременное старение шеи из-за частого и длительного использования гаджетов и постоянно наклоненной вниз головы), но еще и буквально угрожает жизни людей, пишет Futurism.

Власти Гонконга обеспокоены ростом смертности пешеходов, из-за несоблюдения правил дорожного движения и увлеченности смартфонами. Департамент транспорта вместе с учеными проводят эксперимент — новый вид уличного освещения, должен помочь сохранить жизни пешеходов

В ходе исследования в четырех районах Гонконга установили специальные наземные фонари, которые излучают красное свечение. За первые полгода эксперимента ученые заметили, что общее количество пешеходов, погибших на дорогах, снизилось.

По мнению ученых и Департамента транспорта, жуткое красное свечение, которое излучают фонари, должно заставить пешехода отвлечься от смартфона и остановиться перед тем, как выйти на проезжую часть. Результаты за первые полгода использования наземных фонарей дают некую надежду, что в дальнейшем новые фонари станут частью пешеходной инфраструктуры.

Отметим, что некоторые местные жители настроены скептически в отношении жутких красных наземных фонарей. Люди считают, что со временем пешеходы просто привыкнут к такому свету и перестанут на него реагировать. Впрочем, ученые все же надеются, что красные огни заставят пешеходов отвлечься от смартфонов и обратить внимание на сигналы светофора до того, как выйти на проезжую часть.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученым удалось найти новый источник энергии для гаджетов.