У Гонконгу тестують новий вид вуличного освітлення: моторошне світіння рятує життя пішоходам

Влада помітила, що захоплені смартфонами люди частіше потрапляють у ДТП — нове червоне світіння покликане відволікти від екрана телефону.

Учені дійшли висновку, що зростання популярності смартфонів загрожує людству не тільки синдромом "техношиї" (передчасне старіння шиї через часте й тривале використання гаджетів і постійно нахилену донизу голову), але ще й буквально загрожує життю людей, пише Futurism.

Влада Гонконгу стурбована зростанням смертності пішоходів через недотримання правил дорожнього руху та захопленість смартфонами. Департамент транспорту разом із ученими проводять експеримент — новий вид вуличного освітлення, що має допомогти зберегти життя пішоходів.

У ході дослідження в чотирьох районах Гонконгу встановили спеціальні наземні ліхтарі, що випромінюють червоне світіння. За перші пів року експерименту вчені зауважили, що загальна кількість пішоходів, які загинули на дорогах, знизилася.

На думку вчених і Департаменту транспорту, моторошне червоне світіння, яке випромінюють ліхтарі, має змусити пішохода відволіктися від смартфона та зупинитися перед тим, як вийти на проїжджу частину. Результати за перші пів року використання наземних ліхтарів дають надію, що надалі нові ліхтарі стануть частиною пішохідної інфраструктури.

Зазначимо, деякі місцеві жителі налаштовані скептично щодо страшних червоних наземних ліхтарів. Люди вважають, що згодом пішоходи просто звикнуть до такого світла та перестануть на нього реагувати. Втім, учені все ж таки сподіваються, що червоні вогні змусять пішоходів відволіктися від смартфонів і звернути увагу на сигнали світлофора до того, як вийти на проїжджу частину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти нове джерело енергії для гаджетів.