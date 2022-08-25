Идеальный убийца. Гигантская ящерица управляла морем с помощью зубов и ужаса

В Марокко найдены останки нового вида мозазавров, которые охотились в океане 66 миллионов лет назад.

Невероятные окаменелости обнаружили палеонтологи в фосфатных пластах Марокко — окаменелые останки дают преставление о новом виде гигантских ящериц, которые 66 миллионов лет назад держали океан в страхе, пишет Science Alert.

Палеонтолог и биолог-эволюционист Ник Лонгрич из Университета Бата в Великобритании вместе с коллегами обнаружили останки черепа, кости конечностей, фаланги пальцев и некоторые позвонки Thalassotitan atrox (гигантские рептилии, охотившиеся в океане в меловой период). Найденные останки позволили палеонтологам реконструировать череп, челюсти, зубы, скелет и конечности гигантской рептилии.

[ + – ] Художественная реконструкция талассотитана Фото: Andrey Atuchin

В ходе исследования ученые обнаружили, что Талассотитаны вырастали до 10-12 метров в длину и обладали черепом вдвое большим, чем череп касатки. Морда гигантской ящерицы была широкой и короткой — длина черепа достигала полутора метров. Конические зубы позволяли этому идеальному убийце охотится на других хищных рыб, галапагосских черепах и даже более мелки представителей мозазавров, к которым относятся и сами Талассотитаны.

В ходе изучения останков ученые также обнаружили рядом с окаменелостями гигантской рептилии кости крупных хищных рыб, череп плезиозавра, панцирь черепахи и кости других мозазавров. Все эти останки имели следы кислотного износа — ученые считают, что эти повреждения они получили в животе гигантской рептилии, терроризирующей океан.

[ + – ] Износ зубов маленького талассотитана Фото: Longrich et al., Cretac. Res., 2020

Лонгрич вместе с командой также отметили большую изношенность окаменевших зубов Талоссотитана — многие из них были попросту сломаны. Ученые пришли к выводу, что подобные повреждения гигантская рептилия могла получить в процессе раскола твердых панцирей черепах и костей крупных хищных рыб. Во всяком случае, этот гигантский убийца точно не был вегетарианцем, о чем и свидетельствуют его изношенные челюсти.

[ + – ] Диаграмма, показывающая впечатляющие размеры талассотитана Фото: University of Bath

Исследователи считают, что 66 миллионов лет назад именно эта гигантская рептилия, с плавниками вместо лап и хвостом акулы, находилась наверху пищевой цепочки океана. В то время как другие мозазавры охотились на более мелкую добычу, Талоссотитан держал в страхе всех обитателей море, в том числе и своих более робких сородичей мозазавров.

Кстати, сам Ник Лонгрич описывает этого гиганта, как смесь дракона, тираннозавра, касатки и большой белой акулы. Ничего себе описание, не правда ли. Исследования в Марокко продолжатся и в будущем Лонгрич вместе с командой надеются узнать еще больше о мозазаврах мелового периода.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что самые большие птицы на Земле вымерли из-за своей медлительности.