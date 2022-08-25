В Аргентине нашли тело 900-летней женщины, похороненной в каноэ

По мнению группы специалистов, это был символический способ помочь умершему отправиться в загробную жизнь.

В ходе своих недавних археологических раскопок эксперты нашли тело 900-летней женщины. Но, что привлекло внимание экспертов, так это то, что она была похоронена в каноэ, пишет Gizmodo.

По оценкам ученых, женщина умерла в возрасте от 17 до 25 лет и была похоронена недалеко от современной границы Чили и Аргентины. Но в отличие от других людей, захороненных поблизости, ее похоронили в каноэ. По мнению группы специалистов, это был символический способ помочь умершему отправиться в загробную жизнь.

"Сначала мы даже и не поняли, что нашли, поскольку такая практика не была популярна в Аргентине. Но в итоге приятно удивились", — рассказал ученый и ведущий автор исследования Альберто Энрике Перес из Католического университета Темуко в Чили.

Женщину нашли в Ньюен-Антуге в предгорьях Патагонии. Ее назвали Индивидуум 3, поскольку на этом месте также были обнаружены два других человеческих тела. Эти останки более поздние, датируются примерно 1482 годом, и они не были захоронены в каноэ. Исследователи считают, что Индивидуум 1 и 2 были убиты испанцами, о чем свидетельствуют травмы на их скелетах и ампутированные конечности.

Индивидуум 3 датируется примерно 1142 годом — до того, как испанцы прибыли в Южную Америку, и ей было от 17 до 25 лет, когда она умерла. Однако что стало причиной ее кончины эксперты пока не выяснили. Рядом с ее головой находился большой кувшин. Хотя большая часть каноэ вокруг тела сгнила, осталось около 600 деревянных фрагментов.

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Детально изучив фрагменты, команда определила, что это древесина чилийского кедра, и некоторые ее части обуглились. Это подтверждает предположение о том, что когда-то эта древесина была каноэ. Коренные жители Южной Америки делали долбленые каноэ, сжигая внутреннюю часть дерева. Хотя эта практика хорошо известна в Чили, это первое свидетельство ее применения в Аргентине.

Считается, что захоронение в каноэ символизирует путешествие умершего к месту своего окончательного упокоения. Захоронения судов на суше были распространены и в других культурах, особенно среди викингов.

Поскольку предки коренных народов мапуче из Чили и Аргентины часто населяли берега, авторы исследования полагают, что захоронение древней женщины в каноэ может быть связано с важностью воды в ее жизни.

Что касается других тел, похороненных поблизости около 200 лет спустя, то какая-либо связь между ними и найденной женщиной пока неясна. Тем не менее, ученые надеются, что это открытие вдохновит на дальнейшие исследования предков современного народа мапуче и их культуры.

Напомним, что ранее совершили другое не менее интересное открытие. Так специалисты выяснили, что рукописный манускрипт Галилео Галилея является подделкой. По их мнению этот документ был делом рук известного фальсификаторов Тобиа Никотра.