В Аргентині знайшли тіло 900-річної жінки, похованої в каное

На думку групи фахівців, це був символічний спосіб допомогти померлій вирушити в потойбічне життя.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок експерти знайшли тіло 900-річної жінки. Але, що привернуло увагу експертів, то це те, що вона похована в каное, пише Gizmodo.

За оцінками вчених, жінка померла у віці від 17 до 25 років і похована неподалік сучасного кордону Чилі та Аргентини. Але на відміну від інших людей, похованих поблизу, її поховали в каное. На думку групи фахівців, це був символічний спосіб допомогти померлій вирушити у потойбічне життя.

"Спочатку ми навіть і не зрозуміли, що знайшли, оскільки така практика не була популярна в Аргентині. Але зрештою приємно здивувалися", — розповів учений і провідний автор дослідження Альберто Енріке Перес із Католицького університету Темуко в Чилі.

Жінку знайшли у Ньюен-Антузі у передгір'ях Патагонії. Її назвали Індивідуум 3, оскільки на цьому місці також виявлено два інші людські тіла. Ці останки пізніші, датуються приблизно 1482 роком, і вони поховані в каное. Дослідники вважають, що Індивідуум 1 та 2 вбиті іспанцями, про що свідчать травми на їхніх скелетах та ампутовані кінцівки.

Індивід 3 датується приблизно 1142 роком — до того, як іспанці прибули до Південної Америки, і їй було від 17 до 25 років, коли вона померла. Однак, що спричинило її смерть, експерти поки не з'ясували. Поруч із її головою знаходився великий глечик. Хоча більшість каное навколо тіла згнила, залишилося близько 600 дерев'яних фрагментів.

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Детально вивчивши фрагменти, команда визначила, що це деревина чилійського кедра, і деякі її частини обвуглилися. Це підтверджує припущення, що колись ця деревина була каное. Корінні жителі Південної Америки робили довбані каное, спалюючи внутрішню частину дерева. Хоча ця практика добре відома у Чилі, це перший доказ її застосування в Аргентині.

Вважається, що поховання у каное символізує подорож померлого до місця свого остаточного упокою. Поховання суден на суші поширені і в інших культурах, особливо серед вікінгів.

Оскільки предки корінних народів мапуче з Чилі та Аргентини часто населяли береги, автори дослідження вважають, що поховання стародавньої жінки в каное може бути пов'язане із важливістю води у її житті.

Що стосується інших тіл, похованих поблизу близько 200 років, то якийсь зв'язок між ними і знайденою жінкою поки не зрозумілий. Проте, вчені сподіваються, що це відкриття надихне подальші дослідження предків сучасного народу мапуче та його культури.

Нагадаємо, що раніше зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, фахівці з'ясували, що рукописний манускрипт Галілео Галілея є підробкою. На їхню думку, цей документ був справою рук відомого фальсифікаторів Тобіа Нікотра.