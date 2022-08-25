Ученые выяснили, что древнейший предок человека начал ходить еще 7 миллион лет назад

Как показывает новое исследование, прямохождение было впервые освоено не австралопитеками или другими видами, а сахелантропами, значительно более древними приматами.

Почерневшая, сломанная кость ноги из доисторического прошлого Земли может содержать ответ на то, когда ранние люди отделились от обезьян и начали свой собственный эволюционный путь, пишет Smithsonian Magazine.

Так в ходе своего недавнего исследования, ученые с помощью окаменевшей находки, впервые обнаруженной два десятилетия назад, пришли к выводу, что ранние люди начали регулярно ходить на двух ногах около 7 миллионов лет назад.

Этот новый анализ убедительно доказывает, что Sahelanthropus tchadensis (сахелантроп), вид, живший во времена, когда наша человеческая линия отделилась от шимпанзе, ходил на двух ногах.

Поскольку многие считают двуногость главной вехой, поставившей наше собственное происхождение на иной эволюционный путь, сахелантропы могут быть самыми древними известными гоминидами — группой, состоящей из современных людей, вымерших человеческих видов и всех наших непосредственных предков.

В то время как ископаемая бедренная кость, по-видимому, поддерживала потребность в обычной вертикальной ходьбе, предплечья сахелантропа, похожие на шимпанзе, показывают, что он все еще проводил много времени на деревьях.

Несмотря на то, что Homo sapiens жил в эпоху, когда люди разветвлялись, чтобы развиваться отдельно от обезьян, Sahelanthropus tchadensis все равно вызывает у экспертов много внимания независимо от того, где он находится на генеалогическом древе.

"Во многом сахелантропы были похожи на обезьян. У этого вида был мозг меньше, чем у шимпанзе, и удлиненный череп с выступающими надбровными дугами. Но у него есть некоторые действительно ключевые особенности, которые указывают на его человеческое происхождение. Самая важная из этих особенностей заключается в том, что он выглядит как двуногий", — заключил Даниэль Либерман, палеоантрополог из Гарвардского университета.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, что майя применяли человеческие останки для того, чтобы создавать мячи. Как выяснилось, древняя цивилизация использовала эти мячи во время ритуальных игр. Майя верили в то, что подобным образом может произойти возрождение умершего человека в загробном мире.