Вчені з'ясували, що найдавніший предок людини почав ходити ще 7 мільйон років тому

Як показує нове дослідження, прямоходіння вперше освоїли не австралопітеки або інші види, а сахелантропи, значно давнішими приматами.

Почорніла, зламана кістка ноги з доісторичного минулого Землі може містити відповідь на те, коли ранні люди відокремилися від мавп і розпочали свій власний еволюційний шлях, пише Smithsonian Magazine.

Так, під час свого недавнього дослідження, вчені за допомогою скам'янілої знахідки, вперше виявленої два десятиліття тому, дійшли висновку, що ранні люди почали регулярно ходити на двох ногах близько 7 мільйонів років тому.

Цей новий аналіз переконливо доводить, що Sahelanthropus tchadensis (сахелантроп), вид, який жив у часи, коли наша людська лінія відокремилася від шимпанзе, ходив двома ногами.

Оскільки багато хто вважає двоногість головною віхою, яка поставила наше власне походження на інший еволюційний шлях, сахелантропи можуть бути найдавнішими відомими гомінідами — групою, що складається з сучасних людей, вимерлих людських видів і всіх наших безпосередніх предків.

Коли викопна стегнова кістка, мабуть, підтримувала потребу у звичайній вертикальній ходьбі, передпліччя сахелантропа, схожі на шимпанзе, показують, що він усе ще проводив багато часу на деревах.

Попри те, що Homo sapiens жив в епоху, коли люди розгалужувалися, щоб розвиватися окремо від мавп, Sahelanthropus tchadensis все одно викликає в експертів багато уваги незалежно від того, де він знаходиться на генеалогічному дереві.

"Багато в чому сахелантропи були схожі на мавп. У цього виду був мозок менший, ніж у шимпанзе, і подовжений череп з надбрівними дугами, що виступають. Але у нього є деякі дійсно ключові особливості, які вказують на його людське походження. Найважливіша з цих особливостей полягає. у тому, що він виглядає як двоногий", — сказав Даніель Ліберман, палеоантрополог із Гарвардського університету.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, що мая застосовували людські останки для того, щоб створювати м'ячі. Як з'ясувалося, давня цивілізація використовувала ці м'ячі під час ритуальних ігор. Мая вірили в те, що подібним чином може статися відродження померлої людини у потойбічному світі.