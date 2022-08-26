"Черное лето" Австралии раскалило стратосферу и увеличило озоновую дыру в Антарктиде

Ученые выяснили, что последствия австралийских лесных пожаров схожи с самыми мощными извержениями вулканов.

В 2019 году исследователи отметили скачок глобальной температуры в стратосфере рекордные на 0,7 C — здравого объяснения таким резким климатическим изменениям не было. Однако в ходе нового исследования ученые проанализировали последствия опустошительных австралийских пожаров, названых "Черным летом" и пришли к выводу, что именно они и стали причиной аномальной температуры в стратосфере, пишет Science Alert.

Масштабные австралийские пожары в 2019 году уничтожили колоссальные территории и унесли миллионы жизней животных. На фоне этих пепелищ образовалась дымка, которая вызвала чрезвычайные ситуации с летальным исходом, "задушила" города и даже окрасила отдаленные ледники коричневым цветом.

Сегодня ученым из Университета Эксетера удалось проследить связь между опустошительными пожарами в Австралии и крупнейшему за последние тридцать лет потеплению в стратосфере.

Исследовав спутниковые данные и наземные наблюдения, ученые обнаружили дым от пожаров, который парил в атмосфере Земли. Ученые считают, что яростное пламя, поглотившее почти шесть миллионов гектаров, создало собственные погодные системы. Именно они и их вихри толкали дым на большие высоты, где солнечные лучи нагревали частицы, тем самым толкая их еще выше.

Первый такой вихрь был обнаружен учеными 31 декабря 2019 года — его предельная высота достигла 16 километров. Второй подобный вихрь был обнаружен исследователями спустя 12 дней — его предельная точка находилась глубоко в стратосфере, на высоте около 35 километров. Самый крупный из них сохранялся около двух месяцев — дрейфовал в южной части Тихого океана и был зафиксирован приборами NASA.

Именно в этот период климатологи заметили аномально резкий скачок глобальной температуры стратосферы на 0,7 C. Такой показатель сохранялся около четырех месяцев и не имел другого научного объяснения. Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды в стратосфере в последний раз были зафиксированы в 1991 году — во время извержения вулкана Пинатубо.

[ + – ] Извержение вулкана в Пинатубо в 1991 году Фото: hightech.fm

Более ранние исследования извержения вулканов показали, что аэрозоли, выбрасываемые из кратеров, поднимаются в атмосферу и разрушают озоновый слой. Новые данные показывают, что частицы масштабных лесных пожаров действуют по тому же принципу.

В ходе изучения полученных данных, австралийские ученые пришли к выводу, что химические реакции на поверхности частиц дыма расходуют молекулы озона. Сопоставив данные исследователи обнаружили, что частицы дыма от лесных пожаров в Австралии увеличили продолжительность озоновой дыры над Антарктидой — в 2020 году она достигла своего рекордного уровня. Это в свою очередь привело к необычно холодной весне в Южном полушарии.

Австралийские ученые считают, что полученные данные помогут в дальнейшем правильнее оценить ущерб, наносимый планете масштабными опустошительными пожарами.

Напомним, ранее Фокус писал, что канадский ученый обнаружил опасную тропическую озоновую дыру, которая в 7 раз превыщает размеры дыры над Антарктидой.