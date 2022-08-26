"Чорне літо" Австралії розжарило стратосферу і збільшило озонову діру в Антарктиді

Вчені з'ясували, що наслідки австралійських лісових пожеж схожі на найпотужніші виверження вулканів.

У 2019 році дослідники відзначили стрибок глобальної температури в стратосфері на рекордні 0,7 C — нормального пояснення таких різких кліматичних змін не було. Однак під час нового дослідження вчені проаналізували наслідки спустошливих австралійських пожеж, названих "Чорним літом", і дійшли висновку, що саме вони і спричинили аномальну температуру в стратосфері, пише Science Alert.

Масштабні австралійські пожежі у 2019 році знищили колосальні території та забрали мільйони життів тварин. На тлі цих попелищ утворився дим, який спричинив надзвичайні ситуації з летальним кінцем, "задушив" міста і навіть пофарбував віддалені льодовики коричневим кольором.

Сьогодні вченим з Університету Ексетера вдалося простежити зв'язок між спустошливими пожежами в Австралії та найбільшим за останні тридцять років потеплінням у стратосфері.

Дослідивши супутникові дані та наземні спостереження, вчені виявили дим від пожеж, який ширяв в атмосфері Землі. Вчені вважають, що люте полум'я, що поглинуло майже шість мільйонів гектарів, створило власні погодні системи. Саме вони та їхні вихори штовхали дим на великі висоти, де сонячні промені нагрівали частинки, тим самим штовхаючи їх ще вище.

Перший такий вихор виявили вчені 31 грудня 2019 року — його гранична висота досягла 16 кілометрів. Другий такий вихор виявили дослідники через 12 днів — його гранична точка була глибоко в стратосфері, на висоті близько 35 кілометрів. Найбільший із них зберігався близько двох місяців — дрейфував у південній частині Тихого океану, його зафіксували приладами NASA.

Саме в цей період кліматологи помітили аномально різкий стрибок глобальної температури стратосфери на 0,7 °C. Такий показник зберігався близько чотирьох місяців і не мав іншого наукового пояснення. Вчені зазначають, що такі температурні рекорди в стратосфері востаннє зафіксували 1991 року — під час виверження вулкана Пінатубо.

[ + – ] Виверження вулкана в Пінатубо у 1991 році Фото: извержение Пинатубо

Ранні дослідження виверження вулканів показали, що аерозолі, які викидаються з кратерів, підіймаються в атмосферу та руйнують озоновий шар. Нові дані показують, що частки масштабних лісових пожеж діють за тим самим принципом.

Під час вивчення отриманих даних австралійські вчені дійшли висновку, що хімічні реакції на поверхні частинок диму витрачають молекули озону. Зіставивши дані дослідники виявили, що частки диму від лісових пожеж в Австралії збільшили тривалість озонової діри над Антарктидою — у 2020 році вона досягла свого рекордного рівня. Це і призвело до надзвичайно холодної весни у Південній півкулі.

Австралійські вчені вважають, що отримані дані допоможуть надалі правильніше оцінити збитки, які завдають планеті масштабними спустошливими пожежами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що канадський учений виявив небезпечну тропічну озонову діру, яка у 7 разів перевищує розміри діри над Антарктидою.