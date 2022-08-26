Генная инженерия уровня "Бог". Синтезирован эмбрион мыши без яйцеклетки и сперматозоидов

Ученым из Великобритании удалось синтезировать зародыш мыши, обойдя привычные способы зачатия.

Генная инженерия развивается семимильными шагами — только за последний месяц это уже второе исследование, где ученым удалось синтезировать эмбрион мыши, не используя стандартные методы, пишет Gizmodo.

Технически британские ученые не являются первыми, однако их исследование год находилось на рецензировании. К тому же ученые использовали разные подходы в создании эмбриона.

Согласно данным ученых из Кембриджского университета, им удалось взрастить эмбрион из стволовых клеток, не используя яйцеклетки и сперматозоиды. Для этого они совместили три вида стволовых клеток, подобрали необходимое соотношение и поместили их в правильную среду. В дальнейшем ученые смогли наблюдать, как набор эмбриональных клеток взаимодействовал между собой, имитируя реальный процесс развития эмбриона.

Британские ученые смогли наблюдать за развитием мозга эмбриона, формированием у него желточного мешка и крохотного сердца. В общей сложности синтезированный зародыш мышонка прожил под наблюдением генетиков 8,5 дней.

По словам автора исследования Магдалены Зерницка-Гетц, результаты нового исследования в дальнейшем помогут ученым лучше разобраться в том, как формируется мозг у эмбрионов. Кроме того, полученные результаты прольют свет на причины прерывания беременностей на ранних стадиях.

Команда британских ученых также уверена, что их исследование поможет в выявлении дефектов на более ранних сроках. Кстати, более ранние исследования ученых показали, что обнаружение дефектных клеток у эмбрионов не дает 100% гарантии развития у него проблем со здоровьем — так как клетки имеют свойство "восстанавливаться".

Кроме того, полученные в ходе эксперимента данные в дальнейшем позволят ученым сосредоточиться на синтезировании конкретных органов для трансплантаций.

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