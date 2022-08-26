Генна інженерія рівня "Бог". Синтезований ембріон миші без яйцеклітини та сперматозоїдів

Ученим із Великобританії вдалося синтезувати зародок миші, обійшовши звичні способи зачаття.

Генна інженерія розвивається семимильними кроками — лише за останній місяць це вже друге дослідження, де вченим вдалося синтезувати ембріон миші, не використовуючи стандартних методів, пише Gizmodo.

Технічно британські вчені не є першими, проте їхнє дослідження рік перебувало на рецензуванні. До того ж, вчені використовували різні підходи у створенні ембріона.

За даними вчених із Кембриджського університету, їм вдалося виростити ембріон зі стовбурових клітин, не використовуючи яйцеклітину та сперматозоїд. Для цього вони поєднали три види стовбурових клітин, підібрали необхідне співвідношення та помістили їх у правильне середовище. Надалі вчені змогли спостерігати, як набір ембріональних клітин взаємодіє між собою, імітуючи реальний процес розвитку ембріона.

Британські вчені змогли спостерігати за розвитком мозку ембріона, формуванням у нього жовткового мішка та крихітного серця. Загалом синтезований зародок мишеняти прожив під наглядом генетиків 8,5 дня.

За словами авторки дослідження Магдалени Зерницької-Гетц, результати нового дослідження надалі допоможуть ученим краще розібратися в тому, як формується мозок у ембріонів. Крім того, отримані результати проллють світло на причини переривання вагітностей на ранніх стадіях.

Команда британських учених також упевнена, що їхнє дослідження допоможе у виявленні дефектів на ранніх термінах. До речі, раніше дослідження вчених показали, що виявлення дефектних клітин у ембріонів не дає 100% гарантії розвитку в нього проблем зі здоров'ям — оскільки клітини мають властивість "відновлюватися".

Крім того, отримані в ході експерименту дані надалі дозволять ученим зосередитись на синтезуванні конкретних органів для трансплантацій.

Раніше Фокус посил про те, що вчені синтезували стійку смолу, придатну для створення вітряних турбін і желейних ведмедиків.