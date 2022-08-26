Психоделические трипы и клиническая смерть имеют нечто общее: что говорят ученые

Ученые установили, что прожитие любого из этих двух опытов способно изменить убеждения людей.

Ученые обнаружили удивительное сходство между людьми, которые пережили опыт клинической смерти и психоделического трипа — в обоих случаях их отношение к жизни и смерти сильно менялось, пишет Inverse.

В 2014 году бывший актер американского шоу "Субботним вечером в прямом эфире" Трейси Морган и его близкий друг попали в жуткую аварию, актер едва ли не остался парализованным, а его друг погиб. Спустя 5 лет в шоу Опры Уинфри он рассказал, как авария изменила его жизнь — пережитая им клиническая смерть заставила его полюбить себя и окружающих.

Исследования Медицинской школы Университета Джона Хопкинса показало, что такие изменения в отношении жизни и смерти часто присущи людям, которые испытали клиническую смерть или психоделический опыт. Например, эксперимент 2016 года показал, что у неизлечимо больных раком, которые принимали псилоцибин в рамках исследования, появился смысл жизни, они были более оптимистичны и не испытывали страха перед смертью.

По словам ученых, опыт клинической смерти и психоделического трипа имеют поразительную схожесть — по мнению профессора Гриффитса из университета Хопкинса оба эти опыта можно назвать чем-то вроде "единства со вселенной". Люди испытавшие любой из них говорили об ощущении покоя, а также своеобразном расширении границ — выходе за пределы времени и пространства.

В исследовании Медицинской школы Университета Хопкинса приняли участие более трех тысяч человек. Менее тысячи из них — люди пережившие клиническую смерть, остальные — имевшие опыт психоделического трипа. Последние в последствии были разделены на подгруппы в зависимости от того, какие именно психоделики они принимали — псилоцибин, ДМТ, ЛСД или аяуаска.

Испытуемым предложили заполнить ряд анкет для понимания их мыслей, чувств и восприятий во время пережитого опыта. Вторая часть анкет была направлена на выявление изменения отношений к базовым вещам, в том числе к жизни и смерти.

Результаты поразили ученых — обе группы были очень похожи друг на друга. Почти у 90% испытуемых наблюдалось уменьшение страха смерти после пережитого опыта. Большинство из них также заявили о глубоком личном и духовном росте, удовлетворенностью жизнью, снижении страха смерти и возросшему желанию жить.

Напомним, ранее Фокус писал, что псилоцибин в сочетании с разговорной терапией способен помочь в лечении алкогольной зависимости.