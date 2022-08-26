Психоделічні трипи та клінічна смерть мають щось спільне: що кажуть вчені

Вчені встановили, що проживання будь-якого з цих двох досвідів здатне змінити переконання людей.

Вчені виявили дивовижну схожість між людьми, які пережили досвід клінічної смерті та психоделічного трипу — в обох випадках їхнє ставлення до життя та смерті сильно змінювалося, пише Inverse.

У 2014 році колишній актор американського шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі" Трейсі Морган та його близький друг потрапили у моторошну аварію, актор ледь не залишився паралізованим, а його друг загинув. Через 5 років у шоу Опри Вінфрі він розповів, як аварія змінила його життя — пережита ним клінічна смерть змусила його полюбити себе та оточення.

Дослідження Медичної школи Університету Джона Гопкінса показало, що такі зміни щодо життя та смерті часто притаманні людям, які пережили клінічну смерть чи отримали психоделічний досвід. Наприклад, експеримент 2016 року показав, що у невиліковно хворих на рак, які приймали псилоцибін у межах дослідження, з'явився сенс життя, вони були оптимістичніші і не відчували страху перед смертю.

За словами вчених, досвід клінічної смерті та психоделічного трипу мають разючу схожість — на думку професора Гріффітса з університету Гопкінса обидва ці досвіди можна назвати чимось на кшталт "єдності зі всесвітом". Люди, які зазнали будь-якої з них, говорили про відчуття спокою, а також своєрідне розширення кордонів — вихід за межі часу та простору.

У дослідженні Медичної школи Університету Гопкінса взяли участь понад три тисячі осіб. Менш як тисяча з них — люди, які пережили клінічну смерть, інші — мали досвід психоделічного трипу. Останніх згодом поділили на підгрупи залежно від того, які саме психоделіки вони приймали — псилоцибін, ДМТ, ЛСД чи аяваску.

Випробуваним запропонували заповнити низку анкет для розуміння їхніх думок, почуттів та сприйняттів під час пережитого досвіду. Друга частина анкет була спрямована на виявлення зміни відносин до базових речей, зокрема до життя та смерті.

Результати вразили вчених — обидві групи були дуже схожі один на одного. Майже у 90% випробуваних спостерігалося зменшення страху смерті після пережитого досвіду. Більшість з них також заявили про глибоке особисте і духовне зростання, задоволеність життям, зниження страху смерті і зростання бажання жити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що псилоцибін у поєднанні з розмовною терапією здатний допомогти у лікуванні алкогольної залежності.