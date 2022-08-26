Археологи нашли самые старые нетронутые сооружения на Земле

С помощью радиоуглеродного датирования авторы исследования определили, что строительство этих сооружений началось около 11 000 лет назад и завершилось в течение нескольких тысячелетий.

В ходе своего нового исследования ученые пришли к выводу, что два шестиметровых кургана на территории кампуса Университета штата Луизиана являются старейшими нетронутыми сооружениями, когда-либо обнаруженными в Северной Америке, пишет IFLS.

С помощью радиоуглеродного датирования авторы исследования определили, что строительство курганов началось около 11 000 лет назад и завершилось в течение нескольких тысячелетий.

Анализ осадочных кернов, взятых из эти курганов, показал, что они были построены слоями, самый старый из которых содержал пепел от сожженного тростника и тростниковых растений. Среди этого пепла исследователи обнаружили микроскопические фрагменты обугленных костей млекопитающих, называемые остеонами.

"Слои тростниковых фитолитов, содержащие небольшое количество остеонов, свидетельствуют об очень горячих кострах. При такой температуре было сложно готовить пищу, поэтому мы склоны считать, что они выполняли ритуальную роль, например, для различных церемоний или кремации", — отмечают эксперты.

К сожалению, команда не смогла определить, имеют ли остеоны человеческое или животное происхождение.

Эти два холма, известные как Курган А и Курган Б, были собраны древними культурами коренных народов. По словам исследователей, структуры выровнены с точкой на горизонте. Шесть тысячелетий назад красная звезда-гигант Арктур — одна из самых ярких звезд на небе, поднялась бы именно в этом месте.

"Люди, которые построили курганы около 6000 лет назад, хотели разместить эти структуры на уровне с Арктуром, которую в то время можно было наблюдать в ночном небе", — объяснил ученый Брукс Эллвуд из Университета штата Луизиана.

Благодаря своему анализу исследователи реконструировали историю двух курганов, обнаружив, что курган B был заложен около 11 000 лет назад, а Курган A — около 9 500 лет назад. Однако расположение корней деревьев внутри курганов позволяет предположить, что они были заброшены начиная с 8200 лет назад, когда в северном полушарии произошло резкое падение температуры.

Строительство в конечном итоге, возобновилось примерно 7500 лет назад, когда два холма были примерно вдвое меньше их нынешней высоты. В течение следующих 1500 лет два кургана были достроены до их нынешних размеров, после чего их навсегда покинули коренные народы.

Однако, несмотря на то, что они были заброшены, два небольших холма выдержали испытание временем, что побудило авторов прийти к выводу, что эти холмы представляют собой самые старые сооружения не только в Северной Америке, но и на всей Земле.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересное открытие. Так они нашли в Аргентине тело 900-летней женщины. Однако, главная ее особенность состояла в том, что ее похоронили в каноэ — практика, которая редко встречались в Аргентине.