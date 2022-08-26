Археологи знайшли найстаріші незаймані споруди на Землі

За допомогою радіовуглецевого датування автори дослідження визначили, що будівництво цих споруд розпочалося близько 11 000 років тому і завершилося протягом кількох тисячоліть.

Під час свого нового дослідження вчені дійшли висновку, що два шестиметрові кургани на території кампусу Університету штату Луїзіана є найстарішими незайманими спорудами, що коли-небудь виявлені в Північній Америці, пише IFLS.

За допомогою радіовуглецевого датування автори дослідження визначили, що будівництво курганів почалося близько 11 000 років тому і завершилося протягом кількох тисячоліть.

Аналіз осадових кернів, взятих з цих курганів, показав, що вони побудовані шарами, найстаріший з яких містив попіл від спаленої тростини та очеретяних рослин. Серед цього попелу дослідники виявили мікроскопічні фрагменти обвуглених кісток ссавців, які називаються остеонами.

"Шари очеретяних фітолітів, що містять невелику кількість остеонів, свідчать про дуже гарячі багаття. За такої температури було складно готувати їжу, тому ми схильні вважати, що вони виконували ритуальну роль, наприклад, для різних церемоній або кремації", — зазначають експерти.

На жаль, команда не змогла визначити, чи мають остеони людське, чи тваринне походження.

Ці два пагорби, відомі як Курган А та Курган Б, зібрані стародавніми культурами корінних народів. За словами дослідників, структури вирівняні із точкою на горизонті. Шість тисячоліть тому червона зірка-гігант Арктур — одна з найяскравіших зірок на небі, яка б піднялася саме в цьому місці.

"Люди, які збудували кургани близько 6000 років тому, хотіли розмістити ці структури на рівні з Арктуром, яку на той час можна було спостерігати в нічному небі", — пояснив учений Брукс Еллвуд з Університету штату Луїзіана.

Завдяки своєму аналізу дослідники реконструювали історію двох курганів, виявивши, що курган B було закладено близько 11 000 років тому, а Курган A — близько 9 500 років тому. Однак розташування коренів дерев усередині курганів дозволяє припустити, що вони були покинуті починаючи з 8200 років тому, коли в північній півкулі сталося різке падіння температури.

Будівництво зрештою, відновилося приблизно 7500 років тому, коли два пагорби були приблизно вдвічі менші за їхню нинішню висоту. Протягом наступних 1500 років два кургани були добудовані до їхніх нинішніх розмірів, після чого їх назавжди залишили корінні народи.

Однак, попри те, що вони були закинуті, два невеликі пагорби витримали випробування часом, що спонукало авторів дійти висновку, що ці пагорби є найстарішими спорудами не тільки в Північній Америці, а й на всій Землі.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так вони знайшли в Аргентині тіло 900-річної жінки. Проте, головна її особливість полягала в тому, що її поховали в каное — практика, яка рідко зустрічалася в Аргентині.