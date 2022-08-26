Рентгеновские снимки могут раскрыть тайны, скрытые в первой Библии Гутенберга (фото)

Эксперты стремятся выяснить химический состав используемых чернил, а также тип металла, из которого печатались Библии Гутенберга и Чуньцю Конфуция.

Печатное слово стало неотъемлемой частью нашей жизни, но это все еще относительно новое изобретение в истории человечества и, несмотря на то, как радикально печать изменила наши общества, мы все еще многого не знаем о ее ранней истории, пишет Gizmodo.

Недавно группа ученых подвергла некоторые из самых ранних известных печатных документов мощному рентгеновскому исследованию, чтобы лучше понять, как эти тексты были созданы.

Первые печатные документы были сделаны в Азии с использованием деревянных блоков 600 г. н.э — такой способ изготовления гравюр на дереве называется ксилографией. Столетия спустя Иоганн Гутенберг использовал модернизированный винный пресс и набор металлических деталей, чтобы напечатать пару сотен Библий с помощью ручного набора — нововведение, которое резко увеличило скорость печати информации. Ручной набор — способ набора текста, при котором строки подбираются вручную из металлических литер и пробельного материала.

Два документа представляют особый интерес для ученых. Один из них называется "Благородный" фрагмент, две страницы Библии Гутенберга, вырванной из книги нью-йоркским антикваром в начале 1920-х годов, который продал и пожертвовал отдельные листы книги. Другой представляет собой набор страниц из летописного текста Конфуция, датируемого 1442 годом — Чуньцю — примера китайского ручного набора, что на несколько лет предшествовало работе Гутенберга.

[ + – ] Результаты сканирования будут опубликованы в ближайшие месяцы и годы

"Нет никаких сомнений в том, что китайцы изобрели ручной набор гораздо раньше, чем Гутенберг. Но мы также хотим знать, как все это началось? Знал ли Гутенберг о китайском раннем наборе или нет? Было ли его изобретение полностью самостоятельным или оно вдохновлялось другим изобретением?", — рассказал ученый Уве Бергманн из Висконсинского университета.

Используя синхротрон SLAC — ускоритель частиц в форме кольца, команда создала рентгеновские лучи, чтобы заглянуть в химический состав более 20 китайских печатных изданий, фрагментов Библии Гутенберга и других исторических документов. Они стремятся выяснить химический состав используемых чернил, а также тип металла, из которого печатались документы.

Как заключают эксперты, результаты сканирования будут опубликованы в ближайшие месяцы и годы. Они рассчитывают представить более обширный массив исследований по ранней истории переплетного дела и книгопечатания. Может пройти некоторое время, прежде чем документы можно будет детально проанализировать и интерпретировать, но вскоре мы узнаем о самых ранних процессах печати больше, чем раньше.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересно открытие. Так в ходе исследования они пришли к выводу, что рукопись Галилео Галилея является подделкой. На самом деле она была сделана известным фальсификатором XX века Тобиа Никотра.