Рентгенівські знімки можуть розкрити таємниці, приховані у першій Біблії Гутенберга (фото)

Експерти прагнуть з'ясувати хімічний склад використовуваного чорнила, а також тип металу, з якого друкувалися Біблії Гутенберга та Чуньцю Конфуція.

Друковане слово стало невід'ємною частиною нашого життя, але це все ще відносно новий винахід в історії людства і, незважаючи на те, як радикально друк змінив наші суспільства, ми ще багато чого не знаємо про його ранню історію, пише Gizmodo.

Нещодавно група вчених піддала деякі з найраніше відомих друкованих документів потужному рентгенівському дослідженню, щоб краще зрозуміти, як ці тексти були створені.

Перші друковані документи були зроблені в Азії з використанням дерев'яних блоків у 600 р. н.е. — такий спосіб виготовлення гравюр на дереві називається ксилографією. Через сторіччя Йоганн Гутенберг використовував модернізований винний прес і набір металевих деталей, щоб надрукувати кілька сотень Біблій за допомогою ручного набору — нововведення, яке різко збільшило швидкість друку інформації. Ручний набір — спосіб набору тексту, коли рядки підбираються вручну з металевих літер і пробільного матеріалу.

Два документи становлять особливий інтерес для вчених. Один із них називається "Шляхетний" фрагмент, дві сторінки Біблії Гутенберга, вирваної з книги нью-йоркським антикваром на початку 1920-х років, який продав і пожертвував окремі аркуші книги. Інший — набір сторінок з літописного тексту Конфуція, датованого 1442 роком — Чуньцю — приклад китайського ручного набору, що на кілька років передував роботі Гутенберга.

[ + – ] Результати сканування будуть опубліковані в найближчі місяці та роки

"Немає жодних сумнівів у тому, що китайці винайшли ручний набір набагато раніше, ніж Гутенберг. Але ми також хочемо знати, як все це почалося? Чи знав Гутенберг про китайський ранній набір чи ні? Чи був його винахід повністю самостійним, чи він надихався іншим винаходом?", — Розповів учений Уве Бергманн з Вісконсинського університету.

Використовуючи синхротрон SLAC — прискорювач частинок у формі кільця, команда створила рентгенівські промені, щоб заглянути в хімічний склад понад 20 китайських друкованих видань, фрагментів Біблії Гутенберга та інших історичних документів. Вони прагнуть з'ясувати хімічний склад використовуваного чорнила, а також тип металу, з якого друкувалися документи.

Як вважають експерти, результати сканування будуть опубліковані в найближчі місяці та роки. Вони розраховують представити більший масив досліджень з ранньої історії палітурної справи та друкарства. Може пройти деякий час, перш ніж документи можна буде детально проаналізувати та інтерпретувати, але незабаром ми дізнаємося про ранні процеси друку більше, ніж раніше.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так під час дослідження вони дійшли висновку, що рукопис Галілео Галілея є підробкою. Насправді він був зроблений відомим фальсифікатором XX століття Тобі Нікотра.