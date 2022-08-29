Видеоигры вызывают приступы ярости: ученые назвали самую "раздражающую" консоль

В новом исследовании ученые выяснили, что более половины геймеров страдают приступами неконтролируемого гнева.

Современные компьютерные игры разрабатываются с эффектом максимального погружения — квесты и саундтреки прописаны так, чтобы люди легко увлекались моментом. И казалось бы, что тут плохого? Однако такие реалистичные и захватывающие эффекты становятся причиной глубокого разочарования, когда мы не можем пройти босса или побить свой же рекорд, пишет Daily Mail.

Новый опрос игрового сайта Time2Play показал, что более половины игроков хотя бы раз в неделю испытывают приступы ярости. Из них более 8% выходят из себя каждый день, а чуть менее 6% ответили, что сталкиваются с приступами неконтролируемого гнева больше одного раза в день.

В этом исследовании приняли участие более тысячи игроков старше 18 лет, которые проводят в играх не менее четырех часов в неделю. Опрос показал, что у игроков встречаются разные формы ярости — например, большинство игроков, более 18%, признались, что в порыве гнева сломали что-либо из вещей. Чаще всего "жертвой" гнева геймера становится контроллер, клавиатура или мышь, реже удар берут на себя гипсокартон, телевизоры, смартфоны или посуда. Чуть более половины опрошенных также рассказали, что жертвами их приступов ярости часто становятся близки люди.

Кстати, во время опроса также удалось составить рейтинг наиболее "бесящих" видео игр:

франшиза Call of Duty;

Mario Kart;

Minecraft;

League of Legends;

Super Smash Bros;

Grand Theft Auto.

Исследователи также установили, что на степень раздражительности влияет не только сама игра, но и консоль. Опрос показал, что более 20% геймеров Xbox испытывают гнев минимум один раз в день, в то время, как показатель игроков ПК — вдвое ниже. Кроме того, исследователи установили, что близкие игроков Xbox становятся "жертвами" неконтролируемых приступов ярости почти в 30% случаев, на других консолях этот показатель ниже.

Ученые из Университета Восточной Финляндии заинтересовались результатами опроса и решили провести свое исследование. В ходе анализа им удалось установить, что в большинстве случаев раздражающими факторами становятся неудачи в последнюю минуту, обманы соперников и незапланированные перерывы в игре.

По мнению исследователя Юхо Кахила и его коллег, на степень раздражительности игрока также могут повлиять факторы из повседневной жизни — например, чувство голода, плохой день на работе или в школе.

[ + – ] Раздражительность ребенка-геймера может повысить неудачный день в школе. Фото: Shutterstock/VCoscaron

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении причин приступов ярости у детей. Для этого они опросили ряд геймеров младше 18 лет и установили, что наиболее распространенным триггером для детей является частые "провалы" в игре, и неудачи в последнюю минуту. Кроме того, ярость чаще всего вызывает проигрыш новичку, читерство и унижение другими игроками.

В ходе исследования Юхо Кахила и его коллеги установили, что игровое сообщество является достаточно токсичным — оскорбления, неприятные замечания и крики. Все это впоследствии вызывает неконтролируемые приступы ярости у игроков.

К слову, исследование также показало, что приступы гнева у детей чаще всего выражались в криках, ругани, бросании предметов, пинании мебели и выходе из игры. Любопытно, что последнее или выбор менее раздражающий игры положительно влияют на эмоциональное состояние геймера.

Напомним, ранее Фокус писал, что жестокие видеоигры не провоцируют мальчиков к насилию — к такому заключению пришли ученые.