Відеоігри викликають напади люті: вчені назвали найбільш "дратівливу" консоль

У новому дослідженні вчені з'ясували, що понад половина геймерів страждають на напади неконтрольованого гніву.

Сучасні комп'ютерні ігри розробляються з ефектом максимального занурення — квести та саундтреки прописані так, щоб люди легко захоплювалися моментом. І здавалося б, що тут поганого? Однак такі реалістичні та захопливі ефекти стають причиною глибокого розчарування, коли ми не можемо пройти боса або побити свій рекорд, пише Daily Mail.

Нове опитування ігрового сайту Time2Play показало, що понад половина гравців хоча б раз на тиждень зазнають нападів люті. З них більше ніж 8% виходять із себе щодня, а трохи менше 6% відповіли, що стикаються з нападами неконтрольованого гніву більше ніж один раз на день.

У цьому дослідженні взяли участь понад тисяча гравців віком від 18 років, які проводять в іграх не менше чотирьох годин на тиждень. Опитування показало, що в гравців зустрічаються різні форми люті — наприклад, більшість гравців, понад 18%, зізналися, що в пориві гніву зламали щось з речей. Найчастіше "жертвою" гніву стає контролер, клавіатура або мишка, рідше удар беруть на себе гіпсокартон, телевізори, смартфони або посуд. Трохи більш як половина опитаних також розповіли, що жертвами їхніх нападів люті часто стають близькі люди.

До речі, під час опитування також вдалося скласти рейтинг найбільш "безкоштовних" відео ігор:

франшиза Call of Duty;

Mario Kart;

Minecraft;

League of Legends;

Super Smash Bros;

Grand Theft Auto.

Дослідники також встановили, що на ступінь дратівливості впливає не лише гра, а й консоль. Опитування показало, що більше 20% геймерів Xbox відчувають гнів щонайменше один раз на день, тоді як показник гравців ПК — удвічі нижчий. Крім того, дослідники встановили, що близькі гравці Xbox стають "жертвами" неконтрольованих нападів люті майже в 30% випадків, на інших консолях цей показник нижчий.

Учені з Університету Східної Фінляндії зацікавилися результатами опитування та вирішили провести своє дослідження. У процесі аналізу їм вдалося встановити, що здебільшого дратівливими факторами стають невдачі в останню хвилину, обмани суперників і незаплановані перерви у грі.

На думку дослідника Юхо Кахіла та його колег, на ступінь дратівливості гравця також можуть вплинути фактори з повсякденного життя, наприклад, почуття голоду, поганий день на роботі чи в школі.

[ + – ] Дратівливість дитини-геймера може підвищити невдалий день у школі Фото: дети и видеоигры

У своєму дослідженні вчені зосередилися вивчення причин нападів люті в дітей віком. Для цього вони опитали низку геймерів молодше 18 років і встановили, що найпоширенішим тригером для дітей є часті "провали" у грі та невдачі в останню хвилину. Крім того, лють найчастіше викликає програш новачкові, читерство та приниження іншими гравцями.

У процесі дослідження Юхо Кахіла та його колеги встановили, що ігрове співтовариство є досить токсичним — образи, неприємні зауваження та крики. Все це згодом викликає неконтрольовані напади ярості у гравців.

До речі, дослідження також показало, що напади гніву в дітей найчастіше виражалися в криках, лайках, киданні предметів, штурханні меблів і виході з гри. Цікаво, що останнє або вибір менш дратівливих ігор позитивно впливають на емоційний стан геймера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жорстокі відеоігри не провокують хлопчиків до насильства — такого висновку дійшли вчені.