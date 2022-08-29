Вспышка "томатного гриппа" в Индии. При чем здесь помидоры и чего опасаются ученые

Ученые изучили, что может скрываться за "томатным вирусом", каковы его симптомы и действительно ли стоит бояться.

В середине августа научное сообщество потрясло сообщение о вспышке нового вируса среди детей в Индии — его назвали "томатным гриппом", пишет New Atlas.

Соответствующее письмо было опубликовано в журнале The Lancet Respiratory Medicine, в нем говорилось о новом вирусе, который охватил Индию — за три месяца "томатным гриппом" заразились более 82 детей. Авторы публикации утверждали, что симптоматика болезни схожа с COVID-19 и характеризуется болями в теле, лихорадкой и усталостью. Отличительной чертой нового вируса называли болезненные волдыри размером с помидор.

Никаких фактических лабораторных данных в публикации не указывалось, однако пост-ковидный мир изменился — мы больше не можем беспечно относиться к появлению новых вирусов. Ученые по всему миру принялись анализировать новый вирус.

Ситуация немного прояснилась, когда симптомы "томатного гриппа" обнаружили у детей из Великобритании. Пятилетний мальчик и 13-месячная девочка заболели через неделю после возвращения из семейного отдыха в Керале, Индия. Врачи сразу заметили симптомы загадочного индийского вируса и провели лабораторные исследования.

В ходе тестирования у обоих детей обнаружили энтеровирус, называемый Коксаки A16. Он вызывает вирусную пузырчатку полости рта и конечностей (HFMD). Британские биологи тут же приступили к изучению результатов анализов и считают, что индийский "томатный грипп" — не является новым вирусом или разновидностью гриппа, не имеет ничего общего с помидорами и, на самом деле — HFMD.

Британские ученые также установили, что индийский "томатный вирус" — не является каким-то уникальным. Геномное тестирование показало, что нынешний вирус связан со штаммом Коксаки A16, зафиксированным в Китае еще 10 лет назад.

Свое исследование "томатного гриппа" в Индии также опубликовал эпидемиолог из Австралии Гидеон Мейеровиц-Кац. По его мнению, полученные британскими учеными данные не позволяют полностью снять опасения относительно индийского вируса, однако дают почву для серьезных сомнений.

Одним из доводов, приведенных Мейеровиц-Кацом, является тот факт, что в Индии давно используют термины "томатный грипп" или "томатная лихорадка". Как правило, их используют для обозначения вспышек необъяснимых заболеваний. В качестве примера эпидемиолог привод 2007 год, когда в Индии развивалась загадочная болезнь, сопровождающаяся лихорадкой, сыпью и "помидорными ранами" (волдырями) на руках и ногах, из которых сочилась жидкость. Тогда ее прозвали "томатной лихорадкой", а ученые пришли к выводу, что эта болезнь могла быть следствием более ранней вирусной инфекции, передаваемой комарами — вирусом Чикунгунья.

После заявлений о появлении нового "томатного вируса" ученые со всего мира принялись за работу. Большая часть ученого сообщества сходятся во мнении, что новая напасть связана с COVID-19. По мнению медиков, коронавирус значительно ослабил нашу иммунную систему, а потому вирусы, которые ранее встречались реже, теперь ведут себя странно и могут встречаться чаще.

Подтверждение такой гипотезе нашли сотрудники Отдела глобальной биобезопасности Института Кирби. Они разработали систему наблюдения за развитием эпидемий по всему миру, управляемую искусственным интеллектом и действительно заметили необычную активность заболевания в Индии. Однако ученые считают, что активность инфекции не делает "томатный грипп" чем-то новым. Вероятнее всего, из-за ослабленной иммунной системы, вирус проявляется новыми и необычными для него способами.

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