Спалах "томатного грипу" в Індії. До чого тут помідори та чого побоюються вчені

Учені вивчили, що може ховатися за "томатним вірусом", які його симптоми та чи варто боятися.

У середині серпня наукова спільнота вразила повідомлення про спалах нового вірусу серед дітей в Індії — його назвали "томатним грипом", пише New Atlas.

Відповідний лист опублікували в журналі The Lancet Respiratory Medicine, у ньому йшлося про новий вірус, який охопив Індію, — за три місяці "томатним грипом" заразилися понад 82 дітей. Автори публікації стверджували, що симптоматика хвороби схожа на COVID-19 і характеризується болями в тілі, лихоманкою та втомою. Відмінною рисою нового вірусу називали болючі пухирі розміром із помідор.

Жодних фактичних лабораторних даних у публікації не вказували, проте постковідний світ змінився — ми більше не можемо безтурботно ставитися до появи нових вірусів. Учені по всьому світу почали аналізувати новий вірус.

Ситуація трохи прояснилася, коли симптоми "томатного грипу" виявили в дітей із Великобританії. П'ятирічний хлопчик і 13-місячна дівчинка захворіли за тиждень після повернення із сімейного відпочинку в Кералі, що в Індії. Лікарі одразу помітили симптоми загадкового індійського вірусу та провели лабораторні дослідження.

У ході тестування в обох дітей виявили ентеровірус, який називається Коксакі A16. Він викликає вірусну пухирчатку порожнини рота й кінцівок (HFMD). Британські біологи відразу почали вивчати результати аналізів і вважають, що індійський "томатний грип" не є новим вірусом або різновидом грипу, не має нічого спільного з помідорами та насправді — HFMD.

Британські вчені також встановили, що індійський "томатний вірус" не є якимось унікальним. Геномне тестування показало, що нинішній вірус пов'язаний зі штамом Коксакі A16, зафіксованим у Китаї ще 10 років тому.

Своє дослідження "томатного грипу" в Індії також опублікував епідеміолог із Австралії Гідеон Меєровіц-Кац. На його думку, отримані британськими вченими дані не дозволяють повністю зняти побоювання щодо індійського вірусу, проте дають ґрунт для серйозних сумнівів.

Одним із доказів, наведених Меєровіц-Кацом, є той факт, що в Індії давно використовують терміни "томатний грип" або "томатна лихоманка". Як правило, їх використовують для позначення спалахів незрозумілих захворювань. Як приклад епідеміолог привід 2007 рік, коли в Індії розвивалася загадкова хвороба, що супроводжувалася лихоманкою, висипом і "помідорними ранами" (пухирями) на руках і ногах, із яких сочилася рідина. Тоді її прозвали "томатною лихоманкою", а вчені дійшли висновку, що ця хвороба могла бути наслідком ранньої вірусної інфекції, що передається комарами, — вірусом Чікунгунья.

Після заяв про появу нового "томатного вірусу" вчені з усього світу взялися до роботи. Більшість ученої спільноти сходиться на думці, що нова напасть пов'язана з COVID-19. На думку медиків, коронавірус значно послабив нашу імунну систему, а тому віруси, які раніше зустрічалися рідше, тепер поводяться дивно та можуть зустрічатися частіше.

Підтвердження такої гіпотези виявили співробітники Відділу глобальної біобезпеки Інституту Кірбі. Вони розробили систему спостереження за розвитком епідемій у всьому світі, керовану штучним інтелектом, і справді помітили незвичайну активність захворювання в Індії. Проте вчені вважають, що активність інфекції не робить "томатний грип" чимось новим. Найімовірніше, через ослаблену імунну систему, вірус проявляється новими та незвичайними для нього способами.

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