Ученые открыли окно в вечную жизнь: поможет препарат, принятый в молодости

Новое исследование показало, что антивозрастные препараты более эффективны, если их принимать непродолжительное время в молодости.

Поиски эликсира вечной жизни — тема не новая, но сегодня ученые буквально открыли окно в вечную жизнь — новое исследование показало, что прием антивозрастного препарата в молодости является наиболее эффективным способом продлить нашу жизнь, пишет New Atlas.

Немецкие ученые сосредоточились на изучении препарата под названием рапамицин, который используется в медицине уже более 50 лет. Ранее его использовали в качестве иммунодепрессанта для предотвращения отторжения органов.

Впервые рапамицин был обнаружен полвека назад в почве острова Пасхи. С тех пор ученые активно использовали его в медицине, однако лишь в последнее десятилетия исследователи сосредоточились на изучении рапамицина в качестве антивозрастного препарата. Уже сегодня известно о "молодильном" эффекте, которое этот препарат оказывает на плодовых мушек, червей и мышей.

Впрочем, существует проблема — продолжительное использование иммунодепрессантов имеет ряд негативных побочных эффектов для человека. Даже при условии максимального снижения дозы препарата. В новом исследовании группа ученых из Института биологии старения имени Макса Планка в Германии сосредоточилась на изучении употребления рапамицина в максимально короткие периоды с наибольшей эффективностью.

Первые эксперименты ученые провели на плодовых мушках — из-за непродолжительности жизни именно они чаще всего используются в антивозрастных исследованиях. Результаты обнадежили ученых — оказалось, что введение рапамицина мушкам в первые дни жизни настолько же эффективно, как и пожизненное введение препарата.

В то же время ученые заметили, что введение препарата на более позднем периоде жизни не является столь же эффективным. А использование рапамицина в очень позднем возрасте и вовсе не дает результата.

Получив первые результаты исследователи перешли на второй этап — с использованием мышей. Для отслеживания влияния рапамицина на старение у млекопитающих, ученые отслеживали уровни липополисахарид-связывающего белка (LBP). Ранее было обнаружено, что именно этот биомаркер связан с возрастными изменениями в кишечнике животных.

Известно, что с возрастом целостность кишечника ослабляется, о чем и свидетельствуют уровни LBP. Исследование показало, что у мышей, которые принимали рапамицин в возрасте от 3 до 6 месяцев, уровень LBP оставался низким, что свидетельствует об омолаживающем действии препарата.

Полученные результаты свидетельствуют, что прием рапамицина в краткосрочный период в молодости способен значительно увеличить продолжительность жизни. Конечно, пока эксперименты сосредоточились на изучении плодовых мушек и мышей, но в перспективе результаты этого исследования могут быть применимы к людям.

По словам группы немецких ученых из Института Макса Планка, в дальнейшем они сосредоточатся на выявлении максимально оптимального времени для введения антивозрастных препаратов, как для мышей, так и людей.

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