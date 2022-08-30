Вчені відкрили вікно у вічне життя: допоможе препарат, прийнятий у молодості

Нове дослідження показало, що антивікові препарати ефективніші, якщо їх приймати нетривалий час у молодості.

Пошуки еліксиру вічного життя — тема не нова, але сьогодні вчені буквально відкрили вікно у вічне життя — нове дослідження показало, що прийом антивікового препарату в молодості є найефективнішим способом продовжити наше життя, пише New Atlas.

Німецькі вчені зосередилися на вивченні препарату під назвою рапаміцин, який використовують у медицині вже понад 50 років. Раніше його використовували як імунодепресант для запобігання відторгненню органів.

Вперше рапаміцин виявили півстоліття тому у ґрунті острова Пасхи. Відтоді вчені активно використовували його в медицині, проте лише в останні десятиліття дослідники зосередилися на вивченні рапаміцину як антивікового препарату. Вже сьогодні відомо про "молодильний" ефект, який цей препарат має на плодових мушок, хробаків та мишей.

Втім, існує проблема — тривале використання імунодепресантів має низку негативних побічних ефектів для людини. Навіть за умови максимального зниження дози препарату. У новому дослідженні група вчених з Інституту біології старіння імені Макса Планка в Німеччині зосередилася на вивченні вживання рапаміцину максимально короткі періоди з найбільшою ефективністю.

Перші експерименти вчені провели на плодових мушках — через нетривалість життя саме їх найчастіше використовують в антивікових дослідженнях. Результати обнадіяли вчених — виявилося, що введення рапаміцину мушкам у перші дні життя настільки ж ефективне, як і довічне введення препарату.

Водночас вчені помітили, що введення препарату на пізнішому періоді життя не є таким ефективним. А використання рапаміцину в дуже пізньому віці взагалі не дає результату.

Отримавши перші результати, дослідники перейшли на другий етап — з використанням мишей. Для відстеження впливу рапаміцину на старіння у ссавців, вчені відслідковували рівні ліпополісахарид-зв'язуючого білка (LBP). Раніше виявили, що саме цей біомаркер пов'язаний із віковими змінами у кишечнику тварин.

Відомо, що з віком цілісність кишечника послаблюється, про що свідчать рівні LBP. Дослідження показало, що у мишей, які приймали рапаміцин віком від 3 до 6 місяців, рівень LBP залишався низьким, що свідчить про омолоджувальну дію препарату.

Отримані результати свідчать, що прийом рапаміцину в короткостроковий період у молодості здатний значно збільшити тривалість життя. Звичайно, поки що експерименти зосередилися на вивченні плодових мушок і мишей, але в перспективі результати цього дослідження можуть бути застосовні до людей.

За словами групи німецьких учених з Інституту Макса Планка, надалі вони зосередяться на виявленні максимально оптимального часу для введення антивікових препаратів як для мишей, так і для людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося молодити шкіру людини на 30 років.