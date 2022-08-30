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Технологии и наука

В Аргентине нашли давно утерянный корабль (фото)

дайвер, древесина, вода, фото
Свои выводы исследователи сделали на типе дерева, из которого был построен корабль

Обнаруженное судно затонуло более 150 лет назад. Его длина составляла 33 метра, а весило оно 325 тонн.

В ходе своего недавнего исследования ученые идентифицировали остатки затонувшего корабля, найденного недалеко от аргентинского города Пуэрто-Мадрин. Это было китобойное судно Dolphin, построенное в США в середине 1800-х годов, пишет MercoPress.

Свои выводы исследователи сделали на типе дерева, из которого был построен корабль.

"Dolphin затонул более 150 лет назад. Его длина составляла 33 м и весил он 325 т. Его построили из того же дерева, которое эксперты определили в период с августа по октябрь 1850 года, и спустили на воду 16 ноября того же года", — рассказали эксперты.

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Специалисты исследовали шпангоуты (поперечное ребро корпуса судна) и часть корпуса корабля

Специалисты исследовали шпангоуты (поперечное ребро корпуса судна) и часть корпуса корабля. Изначально, несмотря на предположения о его происхождении, было невозможно определить, какое это судно, пока ученые не провели дендрохронологические тесты, чтобы определить вид, происхождение и возраст использованных деревьев.

Полученные результаты ученые сопоставили с Атласом засух Северной Америки, в котором представлены образцы примерно 30 000 видов деревьев за период более 2 000 лет.

Анализ позволил специалистам определить, что шпангоуты китобойного судна были изготовлены из белого дуба, а корпус и деревянные гвозди — из желтой сосны и рожкового дерева, пород, произрастающих на востоке США. Результаты также показали, что некоторые деревья начали расти в 1679 году, а дубы были срублены в 1849 году, за год до начала строительства.

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Анализ позволил специалистам определить, что шпангоуты китобойного судна были изготовлены из белого дуба, а корпус и деревянные гвозди — из желтой сосны и рожкового дерева

Несмотря на то, что данные, полученные в ходе исследования, совпадают с историческими источниками, специалисты не могут утверждать со стопроцентной точностью, что это китобойное судно Dolphin, потому что у них нет никаких других доказательств, например, корабельный колокол или какое-либо клеймо производителя.

"Мы пока не можем сказать со 100% уверенностью, но анализ годичных колец указывает на то, что этот корабль, скорее всего, был Dolphin", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее в Германии исследователи обнаружили на дне реки затонувший корабль. Как показал анализ, возраст судна составляет 375 лет, а все, что от него осталось — несколько деревянных балок, покрытых мидиями и груз извести.