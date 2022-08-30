В Аргентині знайшли давно втрачений корабель (фото)

Виявлене судно затонуло понад 150 років тому. Його довжина складала 33 метри, а важило воно 325 тонн.

У ході свого недавнього дослідження вчені ідентифікували залишки затонулого корабля, знайденого неподалік аргентинського міста Пуерто-Мадрин. Це було китобійне судно Dolphin, побудоване в США в середині 1800-х років, пише MercoPress.

Свої висновки дослідники зробили на основі типу дерева, з якого був збудований корабель.

"Dolphin затонув понад 150 років тому. Його довжина становила 33 м і важив він 325 т. Його збудували з того ж дерева, яке експерти визначили в період із серпня по жовтень 1850 року, і спустили на воду 16 листопада того ж року", — розповіли експерти.

[ + – ] Фахівці досліджували шпангоути (поперечні ребра корпусу судна) та частину корпусу корабля

Фахівці досліджували шпангоути (поперечні ребра корпусу судна) та частину корпусу корабля. Спочатку, незважаючи на припущення про його походження, неможливо було визначити, яке це судно, поки вчені не провели дендрохронологічні тести, щоб визначити вид, походження та вік використаних дерев.

Отримані результати вчені зіставили з Атласом посух Північної Америки, де представлені зразки приблизно 30 000 видів дерев у період понад 2 000 років.

Аналіз дозволив фахівцям визначити, що шпангоути китобійного судна були виготовлені з білого дуба, а корпус і дерев'яні цвяхи — із жовтої сосни та ріжкового дерева, порід, що ростуть на сході США. Результати також показали, що деякі дерева почали рости в 1679 році, а дуби були зрубані в 1849 році, за рік до початку будівництва.

[ + – ] Аналіз дозволив фахівцям визначити, що шпангоути китобійного судна були виготовлені з білого дуба, а корпус і дерев'яні цвяхи — з жовтої сосни та ріжкового дерева

Незважаючи на те, що дані, отримані в ході дослідження, збігаються з історичними джерелами, фахівці не можуть стверджувати зі стовідсотковою точністю, що це китобійне судно Dolphin, тому що в них немає жодних інших доказів, наприклад, корабельний дзвін або якесь клеймо виробника.

"Ми поки не можемо сказати зі 100% упевненістю, але аналіз річних кілець вказує на те, що цей корабель, швидше за все, був Dolphin", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині дослідники виявили на дні річки затонулий корабель. Як показав аналіз, вік судна становить 375 років, а все, що від нього залишилося, — кілька дерев'яних балок, покритих мідіями, та вантаж вапна.