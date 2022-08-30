Ученые рассказали, действительно ли йога очищает организм

Всем давно известно, что йога очень полезна для здоровья, но утверждения о том, что определенные движения могут "вывести токсины" из организма, весьма сомнительны и эксперты рассказали почему.

Если вы введете в Google слова "детокс" и "йога", ответы о том, как определенные движения йоги могут помочь вам избавить ваше тело от токсинов, растянутся на целые страницы, пишет Discover Magazine.

Как показали исследования ученых, йога действительно может положительно влиять на психическое здоровье и общее самочувствие человека. Она также полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы и даже может способствовать снижению веса. Однако нет никаких научных доказательств, подтверждающих идею о том, что отдельные упражнения способствуют детоксикации.

Миф о детоксикации

Как отмечают эксперты, этот конкретный миф родился из так называемой теории "сжимай и впитывай", придуманной всемирно известным йогом Б. К. С. Айенгаром.

Он также популяризировал представление о том, что скручивания могут очищать и что определенные движения, сжимающие внутренние органы, могут помочь в детоксикации. По сути, Айенгар сравнил то, что происходит внутри человеческого тела во время таких упражнений, с выдавливанием грязной воды из губки. Но нашим телам не нужно дополнительное сжатие. Чтобы лучше понять почему, нужно разобраться с самим определением детоксикации и кратким уроком физиологии.

[ + – ] Как отмечают эксперты, этот конкретный миф родился из так называемой теории "сжимай и впитывай", придуманной всемирно известным йогом Б. К. С. Айенгаром

По данным Национального института онкологии США, детоксикация относиться к процессу удаления токсинов или других вредных веществ из организма. К счастью, мы рождаемся с органами, предназначенными для этой работы: почками и печенью. Почки очищают кровь, удаляя лишнюю жидкость, химические вещества и отходы из нашей крови до того, как они выводятся с мочой. Печень также играет ключевую роль в фильтрации и удалении токсических веществ. Когда оба этих органа здоровы, они работают в тандеме для детоксикации материалов, которые не должны находиться в организме.

Кроме того, нет исследований, которые доказывали бы, что эти органы нуждаются в помощи извне, чтобы выполнять свою работу. Иными словами, ни почки, ни печень не нуждаются в скручивании, сдавливании или сгибании, чтобы быть более эффективными при очищении.

Тем не менее все эти скручивания, которые вы выполняете во время практики йоги, по-прежнему полезны. Ведь они могут помочь укрепить косые мышцы живота и улучшить подвижность позвоночника.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, действительно ли боль является признаком продуктивной тренировки. Как оказалось, боль не всегда означает, что ваша тренировка прошла более эффективно, это лишь говорит о том, что вы занимаетесь активностью, к которой ваши мышцы не привыкли.