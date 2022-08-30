Учені розповіли, чи справді йога очищає організм

Усім давно відомо, що йога дуже корисна для здоров'я, але твердження про те, що певні рухи можуть "вивести токсини" з організму, дуже сумнівні й експерти розповіли чому.

Якщо ви введете в Google слова "детокс" і "йога", відповіді про те, як певні рухи йоги можуть допомогти вам позбавити ваше тіло токсинів, розтягнуться на цілі сторінки, пише Discover Magazine.

Як показали дослідження вчених, йога справді може позитивно впливати на психічне здоров'я і загальне самопочуття людини. Вона також корисна для здоров'я серцево-судинної системи та навіть може сприяти зниженню ваги. Однак немає жодних наукових доказів, які б підтверджували ідею про те, що окремі вправи сприяють детоксикації.

Міф про детоксикацію

Як зазначають експерти, цей конкретний міф народився з так званої теорії "стискай і вбирай", вигаданої всесвітньо відомим йогом Б. К. С. Айєнгаром.

Він також популяризував уявлення про те, що скручування можуть очищати і що певні рухи, які стискають внутрішні органи, можуть допомогти в детоксикації. По суті Айенгар порівняв те, що відбувається всередині людського тіла під час таких вправ, із вичавлюванням брудної води з губки. Але нашим тілам не потрібне додаткове стиснення. Щоб краще зрозуміти чому, потрібно розібратися з визначенням детоксикації і коротким уроком фізіології.

[ + – ] Як зазначають експерти, цей конкретний міф народився з так званої теорії "стискай і вбирай", вигаданої всесвітньо відомим йогом Б. К. С. Айєнгаром

За даними Національного інституту онкології США, детоксикація належить до процесу видалення токсинів або інших шкідливих речовин з організму. На щастя, ми народжуємося з органами, призначеними для цієї роботи: нирками та печінкою. Нирки очищають кров, видаляючи зайву рідину, хімічні речовини та відходи з крові до того, як вони виводяться із сечею. Печінка також відіграє ключову роль у фільтрації та видаленні токсичних речовин. Коли обидва ці органи здорові, вони працюють у тандемі для детоксикації матеріалів, які не повинні перебувати в організмі.

Крім того, немає досліджень, які б доводили, що ці органи потребують допомоги ззовні, щоб виконувати свою роботу. Іншими словами, ні нирки, ні печінка не потребують скручування, стискання або згинання, щоб бути більш ефективними для очищення.

Тим не менш, всі ці скручування, які ви виконуєте під час практики йоги, як і раніше корисні. Адже вони можуть допомогти зміцнити косі м'язи живота та покращити рухливість хребта.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, чи справді біль є ознакою продуктивного тренування. Як з'ясувалося, біль не завжди означає, що ваше тренування пройшло більш ефективно, це лише говорить про те, що ви займаєтеся активністю, до якої ваші м'язи не звикли.