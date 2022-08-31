Волшебный коктейль. Гиннес и сырые яйца спасли жизнь женщины, которой не помогали антибиотики

После серьезной травмы 78-летняя Мэгги Айвз была готова проститься с жизнью, но вспомнила старинный рецепт целебного коктейля.

Кто бы мог подумать, что "коктейль" всего из двух простейших ингредиентов может оказаться чудодейственным. История 78-летней Мэгги Айвз доказывает, что может, пишет Express.

Мэгги Айвз — владелица паба на пенсии. В 78 лет она страдает хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, а также болезнью Паркинсона. Ко всему этому добавилось еще и падение, в результате которого Айвз получила перелом таза.

Эта травма отправила 78-летнюю женщина на больничную койку на 22 недели. Перелом усугубили хронические заболевания Мэгги и она уже была готова прощаться с жизнью. По словам женщины, в госпитали Вустера ей вводили через капельницы более сотни различных антибиотиков, но ничего не помогало.

"У меня были галлюцинации. Я была на последней ступени жизни — моих брата и сестру вызвали, чтобы проститься со мной", — говорит Мэгги.

Когда состояние Айвз немного стабилизировалось ее перевели в дом престарелых. Женщина рассказывает, что когда очнулась в пансионате для пожилых людей, не могла вспомнить, в каком госпитале она находилась и сколько времени там провела.

В этот момент Мэгги вспомнила о старинном "чудо коктейле" и попросила медперсонал принести ей необходимые ингредиенты. Отметим, что коктейль очень прост и никаких "волшебных" составляющих в нем нет — понадобилось лишь пиво Гиннес и свежие яйца.

[ + – ] Всего полпинты Гиннеса и два яйца - вот и весь секрет. Фото: SWNS

По словам Айвз, много лет назад, когда ей было очень плохо, она уже использовала этот чудодейственный рецепт — и он сработал! Не подвел напиток и в этот раз — буквально через несколько дней, после употребления чудо-средства женщине стало намного лучше.

Мэгги отмечает, что главное в этом рецепте соблюдать пропорции. Каждый раз, когда 78-летней Айвз становится хуже, она добавляет два сырых яйца в полпинты Гиннеса и выпивает их. Если использовать пинту Гиннеса, то количество яиц необходимо увеличить до трех. Кстати, Айвз отмечает, что не стоит размешивать яйца в коктейле — "вы вряд ли почувствуете вкус яиц, просто проглотите их".

78-летняя Мэги понимает, что люди скептически отнесутся к ее чудодейственному средству. Женщина не отменяет заслуг медперсонала и уверенна, что они сделали для нее все, что могли. Однако свое выздоровление все же объясняет давно забытым "чудесным" коктейлем.

"Очевидно, что персонал здесь потрясающий, но я абсолютно верю в свой маленький напиток", — подытожила Мэгги.

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