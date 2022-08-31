Чарівний коктейль. "Гіннес" і сирі яйця врятували життя жінки, якій не допомагали антибіотики

Після серйозної травми 78-річна Меггі Айвз була готова попрощатися з життям, але згадала старовинний рецепт цілющого коктейлю.

Хто б міг подумати, що коктейль усього з двох найпростіших інгредієнтів може виявитися чудодійним. Історія 78-річної Меггі Айвз доводить, що може, пише Express.

Меггі Айвз — власниця пабу на пенсії. У 78 років вона страждає на хронічні захворювання нирок і серцево-судинної системи, а також хворобу Паркінсона. До цього додалося ще й падіння, у результаті якого Айвз отримала перелом тазу.

Ця травма відправила 78-річну жінку на лікарняне ліжко на 22 тижні. Перелом посилили хронічні захворювання Меггі, і вона вже була готова прощатися з життям. За словами жінки, у госпіталі Вустера їй вводили через крапельниці понад сотню різних антибіотиків, але нічого не допомагало.

"У мене були галюцинації. Я була на останньому щаблі життя — моїх брата й сестру викликали, щоб попрощатися зі мною", — каже Меггі.

Коли стан Айвз трохи стабілізувався, її перевели в будинок для людей похилого віку. Жінка розповідає, що коли опритомніла в пансіонаті для людей похилого віку, не могла згадати, у якому госпіталі вона була та скільки часу там провела.

У цей момент Меггі згадала про старовинний "диво-коктейль" і попросила медперсонал принести їй необхідні інгредієнти. Зазначимо, що коктейль дуже простий, і жодних "чарівних" складових у ньому немає — знадобилося лише пиво "Гіннес" і свіжі яйця.

[ + – ] Усього пів пінти "Гіннеса" та два яйця — ось і весь секрет Фото: гиннес и яйца

За словами Айвз, багато років тому, коли їй було дуже погано, вона вже використала цей чудодійний рецепт, і він спрацював! Не підвів напій і цього разу — буквально за кілька днів після вживання диво-засобу жінці стало набагато краще.

Меггі зазначає, що головне в цьому рецепті — дотримуватися пропорцій. Щоразу, коли 78-річній Айвз стає гірше, вона додає два сирі яйця в півпінти "Гіннеса" та випиває їх. Якщо використовувати пінту "Гіннеса", кількість яєць необхідно збільшити до трьох. До речі, Айвз зазначає, що не варто розмішувати яйця в коктейлі: "Ви навряд чи відчуєте смак яєць, просто проковтніть їх".

78-річна Меггі розуміє, що люди скептично сприймуть її чудодійний засіб. Жінка не скасовує заслуг медперсоналу та впевнена, що вони зробили для неї все, що могли. Однак своє одужання все ж таки пояснює давно забутим "чудодійним" коктейлем.

"Очевидно, що персонал тут чудовий, але я абсолютно вірю у свій маленький напій", — підсумувала Меггі.

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