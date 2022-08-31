Анализ ДНК помог раскрыть тайну тел, найденных на дне средневекового колодца

Исследователи проанализировали ДНК шести тел и обнаружили сильную генетическую связь с современными ашкеназскми евреями.

В ходе своего недавнего исследования ученые провели анализ ДНК человеческих останков, найденных в средневековом колодце в 2004 году, пишет CNN.

Так эксперты пришли к выводу, что они принадлежали ашкеназским евреям, которые стали жертвами антисемитского насилия в XII веке.

В 2004 году в ходе археологических раскопок в центре английского города Норидж, ученые обнаружили средневековую яму с останками по меньшей мере 17 человек, в основном детей.

Исследователи проанализировали ДНК 6 из этих людей и обнаружили сильную генетическую связь с современными ашкеназскими евреями, что делает их самыми старыми еврейскими геномами, которые секвенировали.

Согласно исследованию, результаты согласуются с тем, что эти люди стали жертвами антисемитской резни, исторически зарегистрированной местными крестоносцами и их сторонниками в Норидже 6 февраля 1190 года н.э.

"Было довольно удивительно, что первоначально неопознанные останки заполнили исторический пробел о том, когда сформировались некоторые еврейские общины и происхождение некоторых генетических заболеваний", — отметили ученые.

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Результаты показывают, что четверо из вероятных жертв были родственниками, в том числе три молодые сестры. Их ДНК включала варианты, связанные с генетическими заболеваниями, которые сегодня чаще всего встречаются у еврейского населения ашкеназы — одной из двух основных групп предков евреев.

"Наше исследование бросает вызов более раннему мнению о том, что варианты генетических болезней, связанные с еврейским населением ашкеназы, стали более распространенными только за последние 600 лет", — подчеркнули эксперты.

Также стоит отметить, что в отличие от других мест массового захоронения, где тела обычно располагаются упорядоченно, обнаруженные скелеты были расположены весьма хаотично и странно. По мнению специалистов, это свидетельствует о массовых смертельных случаях, таких как голод, болезни или убийства.

Анализ ДНК не может решить загадку того, что стало причиной смерти 17 человек. Вместе с тем, работая с местными историками, археологами и общиной, исследователи дали новое представление о серьезном историческом преступлении, истории еврейского населения и происхождении генетических заболеваний, связанных с ашкеназы.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытые. Так в Израиле они наткнулись на кости животных, применяющихся для игр и пророчеств. Ранее эксперты уже находили такие кости, но что их удивило, так это большое количество.