Аналіз ДНК допоміг розкрити таємницю тіл, знайдених на дні середньовічного колодязя

Дослідники проаналізували ДНК шести тіл і виявили сильний генетичний зв'язок із сучасними ашкеназькими євреями.

У процесі свого недавнього дослідження вчені провели аналіз ДНК людських останків, знайдених у середньовічному колодязі у 2004 році, пише CNN.

Так експерти дійшли висновку, що вони належали ашкеназьким євреям, які стали жертвами антисемітського насильства у XII столітті.

У 2004 році під час археологічних розкопок у центрі англійського міста Норідж, вчені виявили середньовічну яму з останками щонайменше 17 осіб, переважно дітей.

Дослідники проаналізували ДНК 6 з цих людей і виявили сильний генетичний зв'язок із сучасними ашкеназькими євреями, що робить їх найстарішими єврейськими геномами, які секвенували.

Згідно з дослідженням, результати узгоджуються з тим, що ці люди стали жертвами антисемітської різанини, історично зареєстрованої місцевими хрестоносцями та їх прихильниками в Норіджі 6 лютого 1190 н.е.

"Було досить дивно, що спочатку невідомі останки заповнили історичну прогалину про те, коли сформувалися деякі єврейські громади та походження деяких генетичних захворювань", — зазначили вчені.

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Результати показують, що четверо з ймовірних жертв були родичами, зокрема молодих сестер. Їхня ДНК включала варіанти, пов'язані з генетичними захворюваннями, які сьогодні найчастіше зустрічаються у єврейського населення ашкенази — однієї з двох основних груп предків євреїв.

"Наше дослідження кидає виклик більш ранній думці про те, що варіанти генетичних хвороб, пов'язані з єврейським населенням ашкенази, стали більш поширеними лише за останні 600 років", — наголосили експерти.

Також варто зазначити, що на відміну від інших місць масового поховання, де тіла зазвичай розташовуються впорядковано, виявлені скелети були дуже хаотично і дивно. На думку фахівців, це свідчить про масові смертельні випадки, такі як голод, хвороби чи вбивства.

Аналіз ДНК не може вирішити загадку того, що спричинило смерть 17 осіб. Разом з тим, працюючи з місцевими істориками, археологами та громадою, дослідники дали нове уявлення про серйозний історичний злочин, історію єврейського населення та походження генетичних захворювань, пов'язаних з ашкеназою.

Нагадаємо, що раніше археологи здійснили інше не менш цікаве відкриття. Так в Ізраїлі вони натрапили на кістки тварин, що застосовуються для ігор та пророцтв. Раніше експерти вже знаходили такі кістки, але їх здивувала велика кількість.