Невиданный "Титаник". Археологи показали 15-тонный якорь и бронзовые шпили гиганта (фото)

Ученым удалось сделать уникальные снимки "непотопляемого" гиганта — на кадры попали части корабля, которые мы впервые увидим с момента крушения.

Печальная история "Титаника" известна каждому. Гигант, которого называли "непотопляемым", столкнулся с айсбергом и затонул всего через четыре дня после отплытия из порта. Первое плавание "Титаника" в 1912 году закончилось трагедией, унесшей жизни более 1,5 тысяч человек, пишет Daily Mail.

С момента крушения прошло более 110 лет и только сейчас дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось заснять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили.

[ + – ] Так выглядел Титаник в 1912 году Фото: OceanGate

Компания OceanGate Expeditions проводит две ежегодные экспедиции к затонувшему гиганту. Для этого используется специальная пятиместная субмарина "Титан", сделанная из углеродного волокна и титана. Ежегодно в экспедиции принимают участие трое археологов и двое платных клиентов — стоимость погружения одного человека обходилась компании в 125 тысяч долларов, в этом году цена выросла вдвое.

Однако последнее погружение стало уникальным в своем роде — ученым удалось заснять видео затонувшего "Титаника" в разрешении 8 тысяч пикселей в ширину. Такая детализация позволила рассмотреть детали, которые ранее были не доступны ученым.

[ + – ] Якорная цепь "Титаника" весит больше 90 кг. Фото: OceanGate Expeditions

Археологам удалось заснять гигантский 15 тонный якорь, 90 килограммовую якорную цепь, односторонний котел и бронзовые шпили, которые в последний раз видели до кораблекрушения. Высокое разрешение видео позволило настолько детализировать кадры, что ученые разглядели гравировку на якоре корабля — Noah Hingley & Sons Ltd".

[ + – ] Детали массивных бронзовых шпилей, используемых для перемещения груза. Фото: OceanGate Expeditions

По мнению исследователей, новые кадры позволили не только рассмотреть уникальные части корабля, но и в дальнейшем помогут изучить, как быстро разрушается корпус. Ученые надеются сравнить видео этого года с новым видео, которое будет снято в 2023 году, и заметить мелкие детали, которые ранее были недоступны человеческому глазу.

[ + – ] Фото корпуса "Титаника". Фото: OceanGate Expeditions

К слову, подобные исследовательские миссии до сих пор вызывают много споров. Некоторые ученые считают, что подобные погружения разрушают корпус затонувшего гиганта. Так, наиболее серьезными последствиями для погребенного в недрах океана "Титаника" считают легендарное погружения Джеймса Кэмерона в 2001 году.

Ученые обеспокоены и считают, что из-за регулярных погружений корпус корабля может быть полностью разрушен уже через 40 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученым удалось раскрыть секрет легендарного послания в бутылке с "Титаника".