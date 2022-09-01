Небачений "Титанік". Археологи показали 15-тонний якір та бронзові шпилі гіганта (фото)
Вченим вдалося зробити унікальні знімки "непотоплюваного" гіганта — на кадри потрапили частини корабля, які ми вперше побачимо з моменту краху.
Сумна історія "Титаніка" відома кожному. Гігант, якого називали "непотоплюваним", зіткнувся з айсбергом і затонув лише через чотири дні після відплиття з порту. Перше плавання "Титаніка" в 1912 році закінчилося трагедією, яка забрала життя понад 1,5 тисячі людей, пише Daily Mail.
З моменту аварії минуло понад 110 років і тільки зараз дайверам з компанії OceanGate Expeditions вдалося зняти унікальні кадри гігантського якоря, якірного ланцюга, одного з казанів та бронзові шпилі.
Компанія OceanGate Expeditions проводить дві щорічні експедиції до затонулого гіганта. Для цього використовується спеціальна п'ятимісна субмарина "Титан", виготовлена з вуглецевого волокна та титану. Щороку в експедиції беруть участь троє археологів і двоє платних клієнтів — вартість занурення однієї людини коштувала компанії 125 тисяч доларів, цього року ціна зросла вдвічі.
Проте останнє занурення стало унікальним — вченим вдалося зняти відео затонулого "Титаніка" у роздільній здатності 8 тисяч пікселів в ширину. Така деталізація дозволила розглянути деталі, які раніше були не доступні вченим.
Археологам вдалося зняти гігантський 15 тонний якір, 90 кілограмовий якірний ланцюг, односторонній котел і бронзові шпилі, які востаннє бачили до аварії корабля. Висока роздільна здатність відео дозволила настільки деталізувати кадри, що вчені розглянули гравіювання на якорі корабля — Noah Hingley & Sons Ltd.
На думку дослідників, нові кадри дозволили не лише розглянути унікальні частини корабля, а й надалі допоможуть вивчити, як швидко руйнується корпус. Вчені сподіваються порівняти цьогорічне відео з новим відео, яке буде знято у 2023 році, і помітити дрібні деталі, які раніше були недоступні людському оку.
До речі, подібні дослідні місії досі викликають багато суперечок. Деякі вчені вважають, що подібні занурення руйнують корпус гіганта, що затонув. Так, найбільш серйозними наслідками для похованого в надрах океану "Титаніка" вважають легендарне занурення Джеймса Кемерона у 2001 році.
Вчені стурбовані і вважають, що через регулярні занурення корпус корабля може бути повністю зруйнований вже через 40 років.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вченим вдалося розкрити секрет легендарного послання у пляшці з "Титаніка".