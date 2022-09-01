Небачений "Титанік". Археологи показали 15-тонний якір та бронзові шпилі гіганта (фото)

Вченим вдалося зробити унікальні знімки "непотоплюваного" гіганта — на кадри потрапили частини корабля, які ми вперше побачимо з моменту краху.

Сумна історія "Титаніка" відома кожному. Гігант, якого називали "непотоплюваним", зіткнувся з айсбергом і затонув лише через чотири дні після відплиття з порту. Перше плавання "Титаніка" в 1912 році закінчилося трагедією, яка забрала життя понад 1,5 тисячі людей, пише Daily Mail.

З моменту аварії минуло понад 110 років і тільки зараз дайверам з компанії OceanGate Expeditions вдалося зняти унікальні кадри гігантського якоря, якірного ланцюга, одного з казанів та бронзові шпилі.

[ + – ] Так виглядав Титанік у 1912 році Фото: титаник 1912 год

Компанія OceanGate Expeditions проводить дві щорічні експедиції до затонулого гіганта. Для цього використовується спеціальна п'ятимісна субмарина "Титан", виготовлена з вуглецевого волокна та титану. Щороку в експедиції беруть участь троє археологів і двоє платних клієнтів — вартість занурення однієї людини коштувала компанії 125 тисяч доларів, цього року ціна зросла вдвічі.

Проте останнє занурення стало унікальним — вченим вдалося зняти відео затонулого "Титаніка" у роздільній здатності 8 тисяч пікселів в ширину. Така деталізація дозволила розглянути деталі, які раніше були не доступні вченим.

[ + – ] Якірний ланцюг "Титаніка" важить понад 90 кг Фото: титаник якорная цепь

Археологам вдалося зняти гігантський 15 тонний якір, 90 кілограмовий якірний ланцюг, односторонній котел і бронзові шпилі, які востаннє бачили до аварії корабля. Висока роздільна здатність відео дозволила настільки деталізувати кадри, що вчені розглянули гравіювання на якорі корабля — Noah Hingley & Sons Ltd.

[ + – ] Деталі масивних бронзових шпилів, які використовують для переміщення вантажу. Фото: титаник бронзовій шпиль

На думку дослідників, нові кадри дозволили не лише розглянути унікальні частини корабля, а й надалі допоможуть вивчити, як швидко руйнується корпус. Вчені сподіваються порівняти цьогорічне відео з новим відео, яке буде знято у 2023 році, і помітити дрібні деталі, які раніше були недоступні людському оку.

[ + – ] Фото корпусу "Титаніка". Фото: корпус титаника

До речі, подібні дослідні місії досі викликають багато суперечок. Деякі вчені вважають, що подібні занурення руйнують корпус гіганта, що затонув. Так, найбільш серйозними наслідками для похованого в надрах океану "Титаніка" вважають легендарне занурення Джеймса Кемерона у 2001 році.

Вчені стурбовані і вважають, що через регулярні занурення корпус корабля може бути повністю зруйнований вже через 40 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вченим вдалося розкрити секрет легендарного послання у пляшці з "Титаніка".