Неприятное открытие. Мы могли бы худеть быстрее, но нам мешает собственный мозг

Исследователи обнаружили, что наши жировые клетки общаются с мозгом напрямую.

Ранее ученые полагали, что мозг не регулирует процесс сжигания жира в организме человека, однако новое исследование показывает, что все совсем иначе, пишет New Atlas.

Ученые из Исследовательского института Скриппса обнаружили, что наш мозг на самом деле вовсе не реагирует на гормональные сигналы в крови, как считалось ранее, а может напрямую посылать сигналы в жировые ткани и тем самым влиять на метаболические процессы.

Ранее ученым не удавалось узнать, какие именно типы нейронов отвечают за связь между жировыми тканями и мозга. В новом исследовании ученые использовали два новых метода визуализации.

Первый метод — HYBRiD. С помощью него ученые сделали жировую ткань прозрачной, что дало ученым уникальное окно в мир нейронов.

Второй метод — ROOT. Он помог ученым выяснить, как нейроны в жировой ткани взаимодействуют с остальным организмом.

По словам автора исследования Ю Вана, ему с группой ученых удалось обнаружить группу нейронов, которая разветвляется от позвоночника в жировую ткань, напрямую связанную с частью мозга (ганглии задних корешков). Это открытие позволило ученым предположить, что наш мозг не просто получает данные о жировых тканях, а активно исследует наш жир.

В ходе исследования ученые заблокировали связь между мозгом и жировыми тканями — результат был удивительным. Оказалось, что при отключении сенсорных нейронов, наш организм запускает в действие симпатическую систему, которая в свою очередь активировала процессы сжигания жира. Ученые заметили, что белые жировые клетки начали активно преобразовываться в бурый жир.

Ученые пришли к выводу, что сенсорные нейроны и симпатическая нервная система работают в тандеме — первые выключают метаболический процесс, а вторая — запускает. В результате стало понятно, что наш мозг способен напрямую влиять на процесс жиросжигания.

Открытие ученых еще требует доработки, но они надеются, что новые данные впоследствии можно будет использовать для улучшения качества жизни и борьбы с избыточным весом.

Напомним, ранее Фокус писал о новом открытии ученых — оказывается, люди худеть только от пережевывания пищи.