Неприємне відкриття. Ми могли б худнути швидше, але нам заважає власний мозок

Дослідники виявили, що наші жирові клітини спілкуються безпосередньо з мозком.

Раніше вчені вважали, що мозок не регулює процес спалювання жиру в організмі людини, проте нове дослідження показує, що все зовсім інакше, пише New Atlas.

Вчені з Дослідницького інституту Скрипса виявили, що наш мозок насправді зовсім не реагує на гормональні сигнали в крові, як вважалося раніше, а може безпосередньо посилати сигнали в жирові тканини і тим самим впливати на метаболічні процеси.

Раніше вченим не вдавалося дізнатися, які саме типи нейронів відповідають за зв'язок між жировими тканинами та мозку. У новому дослідженні вчені використали два нові методи візуалізації.

Перший метод — HYBRiD. За допомогою нього вчені зробили жирову тканину прозорою, що дало вченим унікальне вікно у світ нейронів.

Другий метод — ROOT. Він допоміг вченим з'ясувати, як нейрони в жировій тканині взаємодіють із рештою організму.

За словами автора дослідження Ю Вана, йому з групою вчених вдалося виявити групу нейронів, яка розгалужується від хребта до жирової тканини, безпосередньо пов'язаної з частиною мозку (ганглії задніх корінців). Це відкриття дозволило вченим припустити, що наш мозок не просто отримує дані про жирові тканини, а активно досліджує наш жир.

Під час дослідження вчені заблокували зв'язок між мозком та жировими тканинами — результат був дивовижним. Виявилося, що в разі відключення сенсорних нейронів наш організм запускає в дію симпатичну систему, яка в свою чергу активувала процеси спалювання жиру. Вчені помітили, що білі жирові клітини почали активно перетворюватися на бурий жир.

Вчені дійшли висновку, що сенсорні нейрони та симпатична нервова система працюють у тандемі — перші вимикають метаболічний процес, а друга — запускає. В результаті стало зрозуміло, що наш мозок здатний безпосередньо впливати на процес жироспалювання.

Відкриття вчених ще потребує доопрацювання, але вони сподіваються, що нові дані згодом можна буде використовувати для покращення якості життя та боротьби з надмірною вагою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нове відкриття вчених — виявляється, люди худнуть тільки від пережовування їжі.