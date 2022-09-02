Попкорн из микроволновки "отменяет" действие вакцин и грозит раком почек: что с ним не так

Исследования показали, любовь к попкорну может обернуться накапливанием вредных "вечных химикатов" в организме и привести к ряду заболеваний.

Вечер кино мало представляется без огромной миски вкусного попкорна. Однако ученые рекомендуют отказаться от этого лакомства, по крайней мере регулярного употребления попкорна для микроволновки, пишет Express.

Сразу успокоим — проблема заключается не в самих зернах, а скорее в упаковке, в которой они находятся. Ученые обнаружили, что большинство упаковок для попкорна содержатся перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS), которые еще называются "вечными химикатами". Эти вещества медленно разлагаются и могут накапливаться в почве, воде и даже организме человека.

Ученые считают, что накопление PFAS в организме человека непосредственно влияют на иммунную систему — например, это может обернуться снижением эффективности различных вакцин. Кроме того, исследования показали, что "вечные химикаты" способны влиять на уровень холестерина, изменения ферментов печени, а также снижают вес младенцев при рождении и повышают риск развития рака почек и яичек.

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе показало, что у людей, которые часто употребляют попкорн для микроволновой печи, высокий уровень PFAS в крови — приблизительно на 63% выше, чем у других.

Напомним, что впервые "вечные химикаты" были разработаны около 70 лет назад. Тогда они использовались для создания антипригарного покрытия. Однако со временем PFAS использовались все чаще — и теперь эти химические вещества активно используются для изготовления упаковок для различных пищевых продуктов.

Например, пакеты для попкорна должны выдерживать высокую температуру и защищать зерна кукурузы от перегрева для этого используют специальную подкладку на упаковке, которая и содержит PFAS. То есть, упаковка защищает от разлива масла и сгорания зерен, но попутно отравляет кровь человека.

Ученые установили, что вредные химикаты при нагревании упаковки способны проникать и в сами зерна. Поэтому при регулярном использовании попкорна для микроволновой печи, в крови человека накапливается столько "вечных химикатов", что они влияют на наше здоровье.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые нашли простой и дешевый способ очистить воду и почву от "вечных химикатов" — понадобится ишь мыло и растворитель.