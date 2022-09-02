Попкорн із мікрохвильової печі "скасовує" дію вакцин і загрожує раком нирок: що з ним не так

Дослідження показали, що любов до попкорну може призвести до накопичення шкідливих "вічних хімікатів" в організмі та низки захворювань.

Вечір кіно складно уявити без величезної миски смачного попкорну. Проте вчені рекомендують відмовитися від цих ласощів, принаймні від регулярного вживання попкорну для мікрохвильової печі, пише Express.

Відразу заспокоїмо — проблема полягає не в самих зернах, а, скоріше, в упаковці, де вони розташовані. Вчені виявили, що більшість упаковок для попкорну містять перфторалкильні та поліфторалкильні речовини (PFAS), які ще називаються "вічними хімікатами". Ці речовини повільно розкладаються та можуть накопичуватися в ґрунті, воді й навіть організмі людини.

Учені вважають, що накопичення PFAS в організмі людини безпосередньо впливають на імунну систему — наприклад, це може призвести до зниження ефективності різних вакцин. Крім того, дослідження показали, що "вічні хімікати" здатні впливати на рівень холестерину, зміни ферментів печінки, а також знижують вагу немовлят при народженні та підвищують ризик розвитку раку нирок і яєчок.

Нове дослідження вчених із Каліфорнійського університету в Лос-Анжелесі показало, що в людей, які часто вживають попкорн із мікрохвильової печі, високий рівень PFAS у крові — приблизно на 63% вищий, ніж у інших.

Нагадаємо, що вперше "вічні хімікати" розробили близько 70 років тому. Тоді їх використовували для створення антипригарного покриття. Проте згодом PFAS використовували дедалі частіше — і тепер ці хімічні речовини активно використовують виготовлення упаковок для різних харчових продуктів.

Наприклад, пакети для попкорну повинні витримувати високу температуру та захищати зерна кукурудзи від перегріву, і для цього використовують спеціальну підкладку на упаковці, яка містить PFAS. Тобто, упаковка захищає від розливу олії та згоряння зерен, але принагідно отруює кров людини.

Учені встановили, що шкідливі хімікати під час нагрівання упаковки здатні проникати й у зерна. Тому за регулярного використання попкорну для мікрохвильової печі в крові людини накопичується стільки "вічних хімікатів", що вони впливають на наше здоров'я.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли простий і дешевий спосіб очистити воду й ґрунт від "вічних хімікатів" — знадобиться лише мило та розчинник.