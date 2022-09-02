Начинай сначала. В Аргентине началась вспышка неизвестной медицине пневмонии

Медики не могут разгадать, какая напасть вызывает тяжелую пневмонию.

Не успели мы оправиться от пандемии коронавируса, как на нас обрушилась оспа обезьян. С ней мир пока тоже не справился, но на пороге может оказаться новая напасть — в Аргентине зафиксировали вспышку пневмонии "неизвестного происхождения", пишет Express.

В конце августа в больницу поступил пациент с тяжелой формой пневмонии, медики так и не смогли установить, что стало причиной ее развития. Всего за четыре дня на больничных койках оказались пять сотрудников медицинского учреждения с такими же симптомами.

В результате пневмонии загадочного происхождения двое человек умерли, трое до сих пор находятся в больнице. Состояние еще одного пациента удовлетворительное — его отправили в изоляцию домой.

В ходе лечения медики провели ряд исследований, чтобы установить причину возникновения "загадочной вспышки". Первые симптомы и форма пневмонии были схожи с последствиями заражения ковидом, однако тесты не подтвердили наличие вируса. В ходе дополнительных исследований медики также протестировали пациентов на наличие гриппа различных типов, хантавирса (инфекции, переносимой грызунами) и более 25 других различных заболеваний. Все тесты были отрицательными.

Пока неизвестное заболевание в Аргентине вызывает у врачей недоумение. Местные представители здравоохранения рассматривают все варианты — не исключено, что загадочная пневмония может быть вызвана вирусом или бактерией, однако рассматриваются и другие варианты — например, токсические или экологические причины.

К счастью, представители здравоохранения Аргентины пока не заметили широкого распространения болезни. Вероятнее всего, она передается при физическом контакте, но исключать передачу через воздух пока нельзя. Местные власти также отрапортовали, что с 22 августа в Аргентине не выявлено новых случаев заболевания загадочной пневмонии.

Напомним, ранее Фокус писал об оспе обезьян, которая распространяется по миру — названы симптомы, профилактика и методы лечения.