Починай спочатку. В Аргентині почався спалах невідомої медицині пневмонії

Медики не можуть розгадати, яка напасть спричиняє важку пневмонію.

Не встигли ми оговтатися від пандемії коронавірусу, як на нас обрушилася віспа мавп. Із нею світ поки що теж не впорався, але на порозі може виявитися нова напасть — в Аргентині зафіксували спалах пневмонії "невідомого походження", пише Express.

Наприкінці серпня в лікарню надійшов пацієнт із тяжкою формою пневмонії, медики так і не змогли встановити, що стало причиною її розвитку. Всього за чотири дні на лікарняних ліжках виявилося п'ять співробітників медичного закладу з такими ж симптомами.

Унаслідок пневмонії загадкового походження двоє людей померли, троє досі перебувають у лікарні. Стан ще одного пацієнта задовільний — його відправили в ізоляцію додому.

У ході лікування медики провели низку досліджень, щоб встановити причину виникнення "загадкового спалаху". Перші симптоми та форма пневмонії схожі з наслідками зараження ковідом, проте тести не підтвердили наявність вірусу. У ході додаткових досліджень медики також протестували пацієнтів на наявність грипу різних типів, хантавірсу (інфекції, що переноситься гризунами) та понад 25 інших різних захворювань. Усі тести були негативними.

Поки що невідоме захворювання в Аргентині викликає в лікарів подив. Місцеві представники охорони здоров'я розглядають усі варіанти — не виключено, що загадкова пневмонія може бути спричинена вірусом або бактерією, проте розглядаються й інші варіанти — наприклад, токсичні чи екологічні причини.

На щастя, представники охорони здоров'я Аргентини поки що не помітили широкого поширення хвороби. Найімовірніше, вона передається під час фізичного контакту, але виключати передачу через повітря поки що не можна. Місцева влада також відрапортувала, що з 22 серпня в Аргентині не виявили нових випадків захворювання на загадкову пневмонію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про віспу мавп, яка поширюється світом, — названі симптоми, профілактика та методи лікування.