Ученые создали первое 3D изображение системы из двух звезд и планеты (видео)

Астрономам удалось обнаружить планету, похожую на Юпитер, и они впервые определили структуру орбит двух звезд и этой планеты.

Ученые заметили небольшое, почти незаметное изменение в движении близкой к нам звезды, и это дало возможность обнаружить похожую на Юпитер экзопланету. Она вращается вокруг звезды, которая входит в состав двойной звездной системы. С помощью комплекса радиотелескопов VLBA, который принадлежит Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO), ученые смогли впервые создать 3D модель структуры орбит звезд и самой планеты, пишет Phys.

По словам ученых, только три экзопланеты из более чем 5 тысяч, которые уже нашли астрономы, были обнаружены с помощью метода под названием астрометрия. Таким же образом была найдена планета, которая вращается вокруг одной из звезд в двойной звездной системе под названием GJ 896AB.

[ + – ] С помощью комплекса радиотелескопов VLBA, который принадлежит Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO), ученые смогли впервые создать 3D модель структуры орбит звезд и самой планеты Фото: wikipedia

Этот метод состоит в том, что ученые долго изучают движение звезды. Если они видят легкие изменения в этом движении, это может означать, что находящийся рядом объект, в данном случае планета, влияет своей гравитацией на звезду.

Двойная звезда GJ 896AB

Двойная звездная система GJ 896AB состоит из двух красных карликов, которые расположены на расстоянии в 20 световых лет от нас, что очень близко по космическим меркам. Звезды, которые называются красными карликами – это самый распространенный тип звезд в нашей галактике. Это маленькие и относительно холодные звезды. Их температура в среднем составляет 3200 градусов Цельсия, в то время как температура Солнца – 5,5 тысяч градусов Цельсия.

[ + – ] Звезды, которые называются красными карликами (на иллюстрации) – это самый распространенный тип звезд в нашей галактике. Это маленькие и относительно холодные звезды. Их температура в среднем составляет 3200 градусов Цельсия, в то время как температура Солнца – 5,5 тысяч градусов Цельсия Фото: wikipedia

Большая из двух звезд в системе GJ 896AB, вокруг которой вращается найденная планета, имеет массу, которая составляет 44% массы Солнца. Звезда меньшего размера имеет массу, которая составляет 17% массы Солнца. Две звезды находятся на расстоянии друг от друга, которое эквивалентно расстоянию Нептуна от Солнца – примерно 4,5 млрд км. Две звезды делают полный оборот вокруг друг друга за 229 земных лет.

Юпитер, но не из Солнечной системы

Что касается экзопланеты, то ученые выяснили, что она имеет массу, которая в 2 раза превышает массу Юпитера, и делает полный оборот вокруг своей звезды за 284 дня (то есть год на этой планете намного короче, чем на Земле). Что касается удаленности от звезды-хозяина, то ученые считают, что планета находится на расстоянии, которое эквивалентно расстоянию от Венеры до Солнца – примерно 108 млн км.

[ + – ] На этой иллюстрации показано вращение планеты, похожей на Юпитер (отмечена синим цветом) вокруг большего красного карлика (отмечен оранжевым цветом), а также показано движение меньшего красного карлика вокруг центральной звезды (отмечен красным цветом) Фото: phys.org

Также ученые выяснили, что эта планета вращается вокруг большей звезды в противоположном направлении движению меньшей звезды вокруг нее же. По словам ученых, они впервые увидели такую структуру орбиты у планеты, которая находится в компактной системе из двух звезд.

Первое 3D изображение движения двойной звезды и планеты

В рамках нового исследования ученые впервые создали 3D изображение структуры орбит двойной звезды и самой планеты в этой системе. По словам астрономов, большинство звезд находятся в двойных или множественных системах, и понимание природы этих систем поможет понять, как формируются планеты в галактике. С помощью комплекса радиотелескопов VLBA ученые сделали очень точные измерения положения звезд и планеты, а также их движения в космосе.

Ученые хотят продолжить свое исследование этой двойной звездной системы, чтобы лучше понять, как происходит процесс создания планет именно в них. На сегодняшний день существует несколько теорий, и какая-то из них может найти свое подтверждение. Кстати, многие ученые считают, что такая большая планета не может вращаться вокруг такой маленькой звезды, но новые данные указывают на обратное.

Также ученые считают, что метод астрометрии можно применять чаще для обнаружения планет вне Солнечной системы, в том числе небесных тел, которые похожи на Землю. И это можно будет сделать с помощью радиотелескопов нового поколения в ближайшем будущем.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбба сделал действительно историческое изображение. Обсерватории удалось впервые запечатлеть напрямую далекую планету, которая находится на расстоянии в почти 400 световых лет от нас и имеет в 10 раз больший размер, чем Юпитер.