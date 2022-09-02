Учені створили перше 3D зображення системи з двох зірок і планети (відео)

Астрономам вдалося знайти планету, схожу на Юпітер, і вони вперше визначили структуру орбіт двох зірок і цієї планети.

Учені помітили невелику, майже непомітну зміну в русі близької до нас зірки, і це дало змогу знайти схожу на Юпітер екзопланету. Вона обертається довкола зірки, яка входить до складу подвійної зіркової системи. За допомогою комплексу радіотелескопів VLBA, що належить Національній радіоастрономічній обсерваторії США (NRAO), вчені змогли вперше створити 3D модель структури орбіт зірок і власне планети, пише Phys.

За словами вчених, лише три екзопланети з понад 5 тисяч, які вже знайшли астрономи, було виявлено за допомогою методу під назвою астрометрія. Так само було знайдено планету, яка обертається навколо однієї із зірок у подвійній зірковій системі під назвою GJ 896AB.

[ + – ] За допомогою комплексу радіотелескопів VLBA, що належить Національній радіоастрономічній обсерваторії США (NRAO), вчені змогли вперше створити 3D модель структури орбіт зірок і власне планети Фото: wikipedia

Цей метод полягає у тому, що вчені довго вивчають рух зірки. Якщо вони бачать легкі зміни в цьому русі, це може означати, що об'єкт, який знаходиться поруч, у цьому випадку планета, впливає своєю гравітацією на зірку.

Подвійна зірка GJ 896AB

Подвійна зіркова система GJ 896AB складається з двох червоних карликів, які розташовані на відстані 20 світлових років від нас, що дуже близько за космічними мірками. Зірки, які називаються червоними карликами — це найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці. Це маленькі та відносно холодні зірки. Їх температура переважно становить 3 200 градусів Цельсія, тоді як температура Сонця — 5,5 тисяч градусів Цельсія.

[ + – ] Зірки, які називаються червоними карликами (на ілюстрації) – це найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці. Це маленькі та відносно холодні зірки. Їх температура переважно становить 3 200 градусів Цельсія, тоді як температура Сонця – 5,5 тисяч градусів Цельсія Фото: wikipedia

Більша з двох зірок у системі GJ 896AB, навколо якої обертається знайдена планета, має масу, що становить 44% Сонця. Зірка меншого розміру має масу, що становить 17% маси Сонця. Дві зірки знаходяться на відстані одна від одної, яка еквівалентна відстані Нептуна від Сонця — приблизно 4,5 млрд км. Дві зірки роблять повний оберт навколо одна одної за 229 земних років.

Юпітер, але не із Сонячної системи

Що стосується екзопланети, то вчені з'ясували, що вона має масу, яка вдвічі перевищує масу Юпітера, і робить повний оберт навколо своєї зірки за 284 дні (тобто рік на цій планеті набагато коротший, ніж на Землі). Що стосується віддаленості від зірки-господаря, то вчені вважають, що планета знаходиться на відстані, яка еквівалентна відстані від Венери до Сонця — приблизно 108 млн км.

[ + – ] На цій ілюстрації показано обертання планети, схожої на Юпітер (позначена синім кольором) навколо більшого червоного карлика (позначений помаранчевим кольором), а також показано рух меншого червоного карлика навколо центральної зірки (позначений червоним кольором) Фото: phys.org

Також учені з'ясували, що ця планета обертається навколо більшої зірки у протилежному напрямку руху меншої зірки навколо неї. За словами вчених, вони вперше побачили таку структуру орбіти в планети, яка знаходиться у компактній системі з двох зірок.

Перше 3D зображення руху подвійної зірки та планети

У межах нового дослідження учені вперше створили 3D зображення структури орбіт подвійної зірки та власне планети у цій системі. За словами астрономів, більшість зірок перебувають у подвійних чи множинних системах, і розуміння природи цих систем допоможе зрозуміти, як формуються планети у галактиці. За допомогою комплексу радіотелескопів VLBA вчені зробили дуже точні виміри положення зірок і планети, а також їхнього руху в космосі.

Учені хочуть продовжити своє дослідження цієї подвійної зіркової системи, щоб краще зрозуміти, як відбувається процес створення планет саме в них. На сьогодні існує кілька теорій, і якась із них може знайти своє підтвердження. До речі, багато вчених вважають, що така велика планета не може обертатися навколо такої маленької зірки, але нові дані вказують на протилежне.

Також учені вважають, що метод астрометрії можна застосовувати частіше для виявлення планет поза Сонячною системою, зокрема небесними тілами, які схожі на Землю. І це можна буде зробити за допомогою радіотелескопів нового покоління у найближчому майбутньому.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Вебба зробив справді історичне зображення. Обсерваторії вдалося вперше зняти напряму далеку планету, яка знаходиться на відстані майже 400 світлових років від нас і має в 10 разів більший розмір, ніж Юпітер.