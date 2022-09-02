Фото дикой природы нам лгут: бонобо, баюкающий мангуста, вероятнее всего, собирался им пообедать

Милые фото дикой природы в реальности могут оказаться куда менее милыми, чем нам кажется на первый взгляд.

Фото бонобо, мило обнимающего мангуста, разлетелось по всему миру. Фотограф Кристиан Циглер заснял этот "трогательный" момент в затопленном лесу Конго и был номинирован на звание победителя в конкурсе "Фотограф дикой природы 2022 года". Правда, ученые считают фото бонобо вовсе не милым, а скорее зловещим, пишет Daily Mail.

Доктор Барбара Фрут, занимающаяся изучением бонобо, развеяла мифы о милых фото дикой природы, увы, большинство из них не показывают милой дружбы между разными видами, а скорее запечатлевают минуты до зловещих событий.

Впервые взглянув на фото бонобо и мангуста, нам кажется, что карликовый шимпанзе с нежностью убаюкивает маленького мангуста. В действительности же, по словам Барбары Фрут, молодой карликовый шимпанзе, вероятнее всего, взял детеныша в качестве обеда, ранее убив его мать.

[ + – ] То самое фото бонобо и мангуста Кристиана Циглера. Фото: Christian Ziegler

Ученая отметила, что хотя бонобо в основном питаются растительной пищей, они также иногда отправляются на охоту и в этот момент они безжалостны. Карликовые шимпанзе ловят добычу и предпочитают есть, пока она еще жива. Также Фрут рассказала, что бонобо могут оставить "жертву" на потом, если окажутся сытыми. Шимпанзе будет относиться к добыче, как к домашнему животному, пока не появится чувство голода.

По словам, Фрут бонобо также мог держать "жертву", чтобы показать ее сородичам — это повысило бы его авторитет в группе.

Исходя из всего вышеописанного исследователь предположила, что именно такая участь и была отведена малышу-мангусту на фото. К счастью, по словам Циглера, который и сделал известное фото, он собственными глазами видел, как бонобо отпустил малыша, спустя час "общения".

Напомним, ранее Фокус писал о черепахе-отшельнице с острова Фердинанда, которая сумела пережить десяток землетрясений.