Фото дикої природи нам брешуть: бонобо, який заколисував мангуста, найімовірніше, збирався ним пообідати

Милі фото дикої природи насправді можуть виявитися значно менш милими, ніж нам здається на перший погляд.

Фото бонобо, який мило обіймав мангуста, розлетілося по всьому світу. Фотограф Крістіан Ціглер зняв цей "зворушливий" момент у затопленому лісі Конго, і його номінували на звання переможця в конкурсі "Фотограф дикої природи 2022 року". Щоправда, вчені вважають фото бонобо зовсім не милим, а ймовірніше зловісним, пише Daily Mail.

Докторка Барбара Фрут, яка займається вивченням бонобо, розвіяла міфи про милі фото дикої природи, на жаль, більшість із них не показують милої дружби між різними видами, а ймовірніше знімають хвилини до лиховісних подій.

Вперше глянувши на фото бонобо та мангуста, нам здається, що карликовий шимпанзе з ніжністю заколисує маленького мангуста. Насправді ж, за словами Барбари Фрут, молодий карликовий шимпанзе, найімовірніше, взяв дитинча як обід, раніше вбивши його матір.

[ + – ] Те саме фото бонобо та мангуста Крістіана Циглера. Фото: бонобо и мангуст

Вчена зазначила, що хоча бонобо здебільшого харчуються рослинною їжею, вони також іноді вирушають на полювання, і в цей момент вони безжальні. Карликові шимпанзе ловлять здобич і вважають за краще їсти, поки вона ще жива. Також Фрут розповіла, що бонобо можуть залишити "жертву" на потім, якщо виявляться ситими. Шимпанзе ставитиметься до здобичі, як до домашньої тварини, поки не з'явиться почуття голоду.

За словами Фрут, бонобо також міг тримати "жертву", щоб показати її родичам — це підвищило б його авторитет у групі.

Виходячи з усього вищеописаного, дослідниця припустила, що саме така доля і відведена малюкові-мангусту на фото. На щастя, за словами Ціглера, який і зробив відоме фото, він на власні очі бачив, як бонобо відпустив малюка, через годину "спілкування".

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