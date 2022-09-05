Могут ли питомцы заразиться оспой обезьян и передать ее человеку: что нужно знать

Ветеринары ответили на главные вопросы об обезьяньей оспе и домашних животных.

Едва ли ученым удалось обуздать коронавирус, как на смену ему пришла другая напасть — по миру продолжает распространяться оспа обезьян. И если симптомы и лечение обезьяньей оспы у людей известны, то влияние вируса на домашних животных оставляет вопросы, пишет Inverse.

Могут ли домашние питомцы заразиться оспой обезьян

Ветеринары со всего мира сходятся во мнении, что риск заражения оспой обезьян для домашних кошек и собак остается низким. Однако он все же существует.

Ученые отмечают, что пока нет ни одного зарегистрированного случая передачи оспы обезьян от домашнего питомца хозяевам. В то же время люди могут передавать вирус своим питомцам — это подтверждают задокументированные случаи.

Первый подобный случай был зафиксирован во Франции. Двое мужчин, заболевших обезьяньей оспой, заразили и свою собаку. Первые симптому у четырехлетней итальянской борзой проявились спустя 12 дней после заражения хозяев. Дальнейшие исследования и анализ крови подтвердили диагноз.

Как оспа обезьян передается животным

Ученые пришли к выводу, что вирус может предаваться, как от хозяина к питомцу, так и наоборот. Несмотря на то, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем при длительном контакте лицом к лицу, наиболее распространенным способом считается тесный контакт. Например, объятия, поцелуи, облизывания, сон в одной кровати с питомцем, а также при контакте с одеждой инфицированного человека.

Американские ученые также заметили, что вирус может передаваться питомцам при контакте с пораженными участками тела человека.

Симптомы оспы обезьян у домашних животных

Ученые отмечают, что пока им известно очень мало о том, как болезнь протекает у животных. Однако исследованные случаи говорят, что первые симптомы проявляются у собак и кошек спустя 12-14 дней после заражения.

Ветеринары назвали ряд наиболее распространенных симптомов у животных:

лихорадка;

увеличение лимфатических узлов;

вялость и усталость;

кашель и насморк;

покраснение глаз;

отсутствие аппетита;

появление прыщей или сыпи.

Ветеринары советуют обращаться к медикам, если у животных наблюдается два и больше, описанных выше симптомов.

Могут ли домашние животные заразить человека

Ученые отмечают, что в нынешней вспышке обезьян задокументировано слишком мало подобных случаев. Однако заражение все же возможно — об этом свидетельствуют исследования 2003 года. Тогда около полусотни человек заразились оспой обезьян от домашних луговых собачек.

[ + – ] Кошки менее подвержены вирусу оспы обезьян. Фото: Getty

Какие домашние животные наиболее подвержены риску заражения

Исследования показали, что домашние грызуны могут переносить вирус почти без симптом и передавать его окружающим.

В то же время одними из наиболее подверженных заражению ученые считают собак — об этом свидетельствуют задокументированные случаи. Кошки также могут заразиться оспой обезьян, однако ученые считают, что риск для них намного меньше.

Кроме того, исследователи выяснили, что заразиться вирусом также могут домашние кролики и крысы, но не морские свинки или хомяки.

Как защитить питомца от оспы обезьян

Ветеринары считают, что самой оптимальной защитой для домашних питомцев станет их изоляция от зараженных людей. Если же такой возможности нет, стоит соблюдать некоторые простые правила:

чаще мойте руки;

не давайте контактировать с постельным бельем или одеждой зараженного;

избегайте тесного контакта;

чаще делайте уборку и дезинфицируйте дом.

Лечение оспы обезьян у домашних животных

Ученые советуют изолировать кошку или собаку на 21 день после контакта с зараженным человеком, а также незамедлительно обратиться к ветеринару для проведения необходимых исследований.

Ветеринары также отмечают, что не стоит пытаться надеть на животных защитные маски или обрабатывать их кожу дезинфицирующими средствами. И уж точно не стоит отказываться от питомца или того более, от испуга пытаться его усыпить.

Есть ли вакцина от оспы обезьян для домашних животных

В данный момент вакцина от вируса одобрена только для людей. Однако даже не все из нас могут ее получить. К сожалению, наши питомцы пока не могут быть вылечены с помощью вакцины.

Впрочем, ветеринары настроены оптимистично и не видят необходимости разработки вакцины от оспы обезьян для домашних питомцев. Но не исключают ее появления в будущем, если вирус продолжит активно распространятся.

Напомним, ранее Фокус писал о симптомах, профилактике и лечении оспы обезьян у людей.