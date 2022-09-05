Чи можуть улюбленці заразитися віспою мавп і передати її людині: що треба знати

Ветеринари відповіли на головні питання щодо мавпячої віспи та домашніх тварин.

Навряд чи вченим вдалося приборкати коронавірус, як на зміну йому прийшла інша напасть — по світу продовжує поширюватися віспа мавп. І якщо симптоми та лікування мавпячої віспи у людей відомі, то вплив вірусу на домашніх тварин залишає питання, пише Inverse.

Чи можуть домашні улюбленці заразитися віспою мавп

Ветеринари з усього світу сходяться на думці, що ризик зараження віспою мавп для домашніх котів та собак залишається низьким. Однак він все ж таки існує.

Вчені зазначають, що поки немає жодного зареєстрованого випадку передачі віспи мавп від домашнього улюбленця господарям. Водночас люди можуть передавати вірус своїм улюбленцям — це підтверджують задокументовані випадки.

Перший такий випадок зафіксований у Франції. Двоє чоловіків, що захворіли на мавпячу віспу, заразили й свого собаку. Перші симптоми в чотирирічного італійського хорта проявились через 12 днів після зараження господарів. Подальші дослідження та аналіз крові підтвердили діагноз.

Як віспа мавп передається тваринам

Вчені дійшли висновку, що вірус може передаватися як від господаря до улюбленця, так і навпаки. Попри те, що вірус може передаватися повітряно-краплинним шляхом під час тривалого контакту віч-на-віч, найпоширенішим способом вважають тісний контакт. Наприклад, обійми, поцілунки, облизування, сон в одному ліжку з улюбленцем, а також у разі контакту з одягом інфікованої людини.

Американські вчені також зауважили, що вірус може передаватися улюбленцям під час контакту з ураженими ділянками тіла людини.

Симптоми віспи мавп у домашніх тварин

Вчені зазначають, що поки їм відомо дуже мало про те, як хвороба протікає у тварин. Однак досліджені випадки кажуть, що перші симптоми проявляються у собак та котів через 12-14 днів після зараження.

Ветеринари назвали кілька найпоширеніших симптомів у тварин:

лихоманка;

збільшення лімфатичних вузлів;

млявість та втома;

кашель і нежить;

почервоніння очей;

відсутність апетиту;

поява прищів або висипки.

Ветеринари радять звертатися до медиків, якщо у тварин спостерігається два і більше описаних вище симптомів.

Чи можуть домашні тварини заразити людину

Вчені зазначають, що в нинішньому спалаху мавпячої віспи задокументовано надто мало таких випадків. Однак зараження все ж таки можливе — про це свідчать дослідження 2003 року. Тоді близько півсотні людей заразилися віспою мавп від домашніх лугових собачок.

[ + – ] Кішки менш схильні до вірусу віспи мавп Фото: кошка

Які домашні тварини найбільше схильні до ризику зараження

Дослідження показали, що домашні гризуни можуть переносити вірус майже без симптомів і передавати його оточенню.

Водночас одними з найбільше схильними до зараження вчені вважають собак — про це свідчать задокументовані випадки. Кішки також можуть заразитися віспою мавп, проте вчені вважають, що ризик для них набагато менший.

Крім того, дослідники з'ясували, що заразитися вірусом також можуть домашні кролики та щури, але не морські свинки чи хом'яки.

Як захистити улюбленця від віспи мавп

Ветеринари вважають, що найкращим захистом для домашніх улюбленців стане їхня ізоляція від заражених людей. Якщо ж такої можливості немає, варто дотримуватися деяких простих правил:

частіше мийте руки;

не давайте контактувати з постільною білизною або одягом зараженого;

уникайте тісного контакту;

частіше робіть прибирання та дезінфікуйте будинок.

Лікування віспи мавп у домашніх тварин

Вчені радять ізолювати кішку чи собаку на 21 день після контакту із зараженою людиною, а також негайно звернутися до ветеринара для проведення необхідних досліджень.

Ветеринари також зазначають, що не варто намагатися надіти на тваринах захисні маски або обробляти їх шкіру засобами, що дезінфікують. І вже точно не варто відмовлятися від улюбленця або більше, від переляку намагатися його приспати.

Чи є вакцина від віспи мавп для домашніх тварин

Зараз вакцина від вірусу схвалена лише для людей. Проте, навіть не всі з нас можуть її отримати. На жаль, наші улюбленці поки не можуть бути виліковані за допомогою вакцини.

Втім, ветеринари налаштовані оптимістично і не бачать необхідності розробки вакцини від віспи мавп для домашніх тварин. Але не відкидають її появи в майбутньому, якщо вірус продовжить активно поширюватись.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про симптоми, профілактику та лікування віспи мавп у людей.