Придется поторопиться. Ученые назвали время, за которое формируется первое впечатление

Исследователи выяснили, что у нас есть всего 4 минуты, чтобы хорошо себя зарекомендовать.

В новом исследовании ученые установили, что первое впечатление формируется гораздо быстрее, чем мы могли бы предположить, пишет Daily Mail.

Будь то собеседование или первое свидание, да и просто знакомство с новыми людьми — нам важно произвести хорошее первое впечатление. Ученые из Уорикского университета выяснили сколько конкретно времени потребуется, чтобы раскрыть основные черты характера собеседника.

В ходе исследования ученые предложили участникам эксперимента общаться с незнакомцами в сети и обнаружили, что уже через четыре минуты они развили чувство личности партнера.

Ранее ученые считали, что мы способны производить и составлять первое впечатление о людях лишь находясь с ними лицом к лицу. Как оказалось, светские беседы в сети так же быстро формируют впечатление о человеке, как и очное общение.

В исследовании ученых приняли участие более 300 человек. Половина из них общались с незнакомцами в сети по четыре минуты, другие — нет. Позже всех испытуемых попросили сыграть в стратегические игры. Результаты показали, что люди общавшиеся с незнакомцами до игры, сформировали свое первое впечатление о личности собеседника. В особенности об экстраверсии и невротизма.

Любопытно, что в игре с элементами соревнования, испытуемым достаточно сложно было предсказать поведение партнера, если они считали, что имеют с ним общие черты характера.

Ученые пришли к выводу, что краткие светские беседы, даже в сети, необходимы людям, чтобы продуктивнее взаимодействовать между собой в будущем. Кроме того, исследование поможет лучше понимать, как следует вести себя во время встреч, где нам важно сформировать наилучшее впечатление о себе.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что на оценку удобности сайта человеку требуется меньше секунды.